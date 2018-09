Panamá pretende imponer trabas a carne nicaragüense

El Gobierno de Panamá, por medio de su Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), trata de imponer una serie de restricciones a la importación de carne de Nicaragua, que van en contra de los tratados comerciales entre ambos países, alertó este martes una fuente de la industria cárnica nicaragüense.

Según el sitio web Central America Data, las autoridades panameñas impondrán un arancel de importación a la carne de Nicaragua de entre 15% y 50%, que entraría en vigencia a través de un decreto del MICI. El sitio informativo indicó que el objetivo de ese arancel será corregir la “distorsión en el precio de la carne bovina pagado al producto local”.

La fuente de la industria cárnica de Nicaragua explicó que este país incrementó en los últimos 12 meses sus exportaciones de carne a Panamá, lo que ocasionó que los ganaderos e industriales panameños comenzaran a solicitar medidas proteccionistas a las autoridades de su país, para seguir vendiendo más caro su ganado o seguir sin competencia.

Afirmó que los ganaderos e industriales panameños han solicitado esas medidas a su gobierno desde hace unos tres meses, “y al parecer este está cediendo a las presiones de esos sectores”.

El sitio web mencionado aseveró que por ahora el Gobierno de Panamá solo impondrá ese arancel a la carne de Nicaragua.

“Eso va en contra de los tratados comerciales que Panamá tiene con Nicaragua. Lo que está por verse es qué harán las autoridades nicaragüenses para evitar que ese tipo de acciones perjudiquen el comercio de Nicaragua con Panamá”, planteo el representante de la industria de la carne nicaragüense, quien pidió no ser identificado.

El empresario afirmó que Nicaragua puede exportar anualmente más de 1,500 toneladas métricas de carne, libre de aranceles, a Panamá, según la cuota establecida en el acuerdo de libre comercio firmado por los dos países. “Después de esa cuota se pagan los impuestos normales, y hasta ahora, esa ha sido la tónica porque en Nicaragua hay varios mataderos que exportan a Panamá”, afirmó.

Medidas sanitarioas y comerciales

El empresario del sector cárnico nicaragüense aseveró que el Gobierno panameño pretende imponer medidas arancelarias a la carne nica, además de sanitarias y comerciales.

Señaló que las medidas sanitarias son absurdas si se toma en cuenta que Nicaragua exporta carne a diferentes países del mundo con estándares de calidad tan altos o más que los de Panamá. Mencionó; por ejemplo, a Estados Unidos, Japón, Taiwán y otros países de Centroamérica.

“No tiene sentido que nos pongan restricciones sanitarias, pero aparentemente las están promoviendo. Además, están las restricciones arancelarias. Lo que se busca en el fondo es que no llegue carne nicaragüense para proteger a los ganaderos panameños”, expresó.

Por otro lado, la fuente de la industria de la carne nicaragüense manifestó que Panamá solo dará permiso para importar carne desde Nicaragua, si la empresa que la procesa compra ganado en su territorio.

Pero esa medida, añadió, está dirigida a beneficiar a un matadero panameño asentado en Condega, Estelí (al norte de Nicaragua).

“Hay presiones, tanto de los ganaderos como de los dueños de mataderos en Panamá, que casualmente también son dueños de un matadero en Nicaragua... Nosotros no compramos ganado en Panamá, porque no tenemos industria en ese país. Entonces, la medida es que si no compras ganado en Panamá, no darán los permisos para importar carne nicaragüense en Panamá”, explicó.

“Ellos no tendrían ninguna restricción, porque ellos compran ganado en Panamá y obtendrán los permisos sin ninguna restricción”, añadió.

El sitio web Central America Data recoge unas declaraciones del titular del MIDA, Eduardo Carles, en las que afirma que “en los últimos 20 meses se ha registrado una especulación en el precio de la carne de ganado bovino en el país (Panamá)”.

“Estos bajones irregulares han provocado distorsión en el mercado local, y en conjunto con los productores y la agroindustria se están tomando acciones al respecto”, mencionó Carles.

Entre enero y agosto de este año, las exportaciones de carne de Nicaragua han generado más de US$326.2 millones.

La carne es el segundo producto de exportación de Nicaragua, después del café.