Ventas de viviendas siguen estancadas por la crisis

Los urbanizadores del país callan sobre el impacto que ha generado la crisis sociopolítica que enfrenta el país en sus metas de crecimiento, pero fuentes vinculadas al sector afirman que el crédito hipotecario está suspendido, lo que hace difícil vender las 6,000 casas que proyectaban colocar en este año, una cifra superior a las 5,000 viviendas colocadas en 2017.

La Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur) pretendía realizar cuatro ferias en 2018, pero solo logró organizar la ExpoCasa en febrero de este año. Según datos de esa organización, en tres días, vendieron 250 casas y en crédito hipotecario colocaron US$10 millones, de los US$160 millones de la cartera hipotecaria que dispondrían las seis entidades financieras para todo el 2018.

De acuerdo a un sondeo que realizó El Nuevo Diario con distintos vendedores de viviendas en urbanizadoras del país, todos coincidieron que “no hay financiamiento comercial”, solo se tienen los fondos de fidecomiso que el Gobierno colocó en uno de los bancos para que sean administrados, con una “tasa fija del 7.25% anual que se mantiene por los 25 años que se establece el crédito”, dijo uno de los vendedores.

Feria se canceló

La segunda feria Expo-Hogar, prevista para en junio se canceló por la crisis sociopolítica que enfrenta el país, y hasta la fecha no han dado conocer si sé realizará o no, las otras dos ferias previstas para septiembre y noviembre.

El Nuevo Diario buscó la versión de los directivos de Cadur, pero no contestaron el celular ni el correo. Héctor Lacayo expresidente de esa organización dijo que no está al tanto de la situación, “yo he andado de viaje… no sé cómo está el sector, no sé nada, no tengo ningún dato”.

En reiterada ocasiones los urbanizadores resaltaron el empuje que significan las ferias para la colocación de viviendas, porque por cada evento identifican a unos mil prospectos de un promedio de 5,000 personas que la visitan, y casi siempre se ofrecen proyectos ubicados en León, Chinandega, Jinotepe, Masaya, Rivas, Matagalpa y Managua.