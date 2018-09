Puertos del Caribe, los más afectados por la crisis

A través de Puerto Cabezas, la carga disminuyó 14.1% interanualmente en el primer semestre del 2018, pues de las 10,500 toneladas métricas movilizadas en el mismo período de 2017, en 2018 solo se movilizaron 9,000 toneladas.

Por otra parte, en el primer semestre de 2018 se movilizaron por el puerto de El Bluff 7,500 toneladas métricas, 36% menos que el registro del mismo período de 2017 cuando alcanzó 11,700 toneladas métricas.

A través del puerto Arlen Siu, de El Rama se movilizaron 20,500 toneladas métricas de enero a junio de este año, este volumen es 25.3% menos que el registro del mismo período de 2017 (27,400 toneladas métricas).

El descenso de los volúmenes de carga movilizada por los puertos nicas en el litoral Atlántico se debe a la crisis sociopolítica que afecta al país desde el pasado 18 de abril.

Los tranques que afectaban el paso por las principales vías del país entre mayo y julio incidieron en los procesos logísticos que requiere la movilización de carga, explicó Gustavo Viales, presidente de la Asociación Nicaragüense de Agentes Navieros (ANAN).

“Es parte de los efectos de la crisis. Desde abril no entraron barcos a El Rama. Ahorita ya se normalizó, pero hubo un tiempo que no se contaba con ese servicio. Porque estaban cerradas las vías, más que todo por el tranque de Lóvago. En tres meses prácticamente no hubo movimiento”, expuso Viales.

Las “conmociones sociales son motivos suficientes para que las navieras tomen precauciones” “Hay otro tema, las navieras toman sus precauciones y si ven que es riesgoso llevar la carga, suspenden el traslado, no aceptan carga. La naviera adquiere un compromiso y está basado en el documento de embarque que cada naviera emite, en el cual nos comprometemos a llevar la carga del punto A al Punto B. Si el punto B es riesgoso, no es correcto que la naviera acepte la mercancía”, afirma Viales.

Mercancías

Los puertos del Caribe se encuentran limitados por el tamaño y condiciones de su infraestructura. En Puerto Cabezas; por ejemplo, ingresan barcos de poca capacidad que trasladan combustibles y cargas de proyectos, no comerciales, debido a esto no se puede establecer una proyección de los volúmenes.

“Puerto Cabezas tiene una limitación que es por tamaño y por eso solo pueden llegar barcos pequeños y de poca capacidad. Ese puerto es para recibir combustible para la planta procesadora y para la población de la localidad. A inicios de este año, llegaron como dos o tres barcos pero con cargas de proyectos, tuberías para el agua potable, por ejemplo”, apuntó Viales.

Viales indica que el puerto de El Rama tiene la limitante que solo pueden entrar barcos pequeños entre 90 y 95 metros que no pueden cargar más allá de 700 u 800 toneladas.

“Esto hace que el flete sea un poco alto porque no hay capacidad para que el barco entre con suficiente carga y abaratar los costos”, explicó el especialista.

En cuanto a El Bluff que fue el de mayor descenso, Viales refirió que “no es un puerto comercial como tal, igual hay cargas de proyectos y combustibles que son unos pequeños buques para gasolina y diésel sí hay tonelajes reflejados en esos puertos son en su mayoría combustibles”.

Puerto Corinto fue el único que incrementó su volumen en 4.2% por lo que logró mover 2.03 millones de toneladas métricas en los primeros seis meses de 2018. Al ser el puerto con mayor capacidad, es el “más importante” para el país, debido a la infraestructura insuficiente de los otros puertos, a través de Corinto sale gran parte de la mercadería. “Tenemos que sacar mucha carga a través de Corinto. La carga de langosta se traslada a El Rama y se monta en los contenedores y se cargan en Corinto. Se hace ese viaje de cruzar todo el país, porque no hay una naviera que pueda entrar ahí (puertos del litoral Atlántico) por las capacidades del puerto”, explicó Viales.

Precios

Las navieras pactan sus contratos por plazos de tres a seis meses, incluso a un año. Sin embargo, las condiciones actuales imposibilitan trazarlos a ese período, lo máximo es a tres meses. Debido a estos términos de contratación es que los precios no varían ampliamente. Sin embargo, los combustibles si inciden directamente.

La paralización del comercio si afecta los precios. “Si un cliente me da un plan de embarque sé cuántos contenedores voy a tener disponible y sé que ese espacio va a estar siempre ocupado con esa carga; si vos me fallás, yo como naviero perdí de haber dado ese espacio a otro cliente”, señala Viales.