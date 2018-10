El Gobierno de Nicaragua presentó este lunes un informe sobre el impacto de la crisis sociopolítica en la economía del país, que omite las afectaciones a varios sectores de la economía y minimiza las pérdidas de empleos que la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) estimó en casi 350,000.

El informe del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), que fue divulgado por medios de comunicación oficialistas, señala que los daños a la economía, causados por la crisis sociopolítica que inició el pasado 18 de abril, ascienden a US$1,180.6 millones.

Sin embargo, la cuantificación de los daños a la economía nicaragüense, realizada por el Gobierno, es una sumatoria de las pérdidas de dos sectores económicos: transporte y turismo; más los supuestos daños a los bienes públicos y el recorte al Presupuesto General de la República, “pero no especifican el horizonte temporal de los cálculos”, opinó una fuente que pidió no reveláramos su identidad.

Según Hacienda, el sector más afectado es transporte con US$525 millones, seguido por turismo con US$231 millones, pero no indica las pérdidas y daños en otros sectores como el comercio y la construcción, los cuales, para Funides y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), tendrán pérdidas de valor agregado para este año superiores a US$290 millones y más de US$173 millones, respectivamente.

“De intensificarse la inestabilidad política a niveles similares a julio y agosto, con episodios de violencia y la criminalización de las protestas, las pérdidas en comercio y construcción serían de US$377.3 millones y US$179 millones en valor agregado, respectivamente”, explicaron Funides y Cosep este 30 de septiembre.

Según el Gobierno, la destrucción de bienes públicos asciende a US$205.4 millones, igualmente considera como daño a la economía la reducción del Presupuesto General de la República que en dólares alcanza US$219. 2 millones, debido a la falta en el pago de los impuestos.

Más empleos perdidos

En cuanto a las pérdidas de empleo, el Gobierno reconoce 119,567, mientras que Funides y el Cosep indican que 347,000 personas han perdido su trabajo.

En el aspecto humanitario, el Gobierno insistió en que la crisis solo ha dejado 199 muertos, aunque los organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, contabilizan más de 322 muertos por disparos de policías y fuerzas parapoliciales.

Mario Arana, gerente general de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (Apen), expresó que el reciente monitoreo de las actividades económicas de Nicaragua del Cosep y Funides indican la “amplitud de la afectación de la crisis, sobre todo a los sectores orientados al consumo interno”.

“No se puede minimizar lo que está pasando con el comercio, como resultado de que ante la incertidumbre la gente no quiere gastar o no consumir porque han sido despedidos y tienen que estimar los recursos que tienen. No se puede obviar la afectación del sector financiero, que ha visto cómo el público ha retirado sus depósitos”, agregó Arana.

Arana precisó que el comercio, construcción y el turismo representan la mitad de la economía del país y esos son los que están más afectados.

“Se ha visto afectado el sector de la construcción, intensivo en el uso de mano de obra. Entre comercio, construcción y turismo significa la mitad de nuestra economía, 50%, y esos sectores están muy afectados”, comentó.

Crisis política y económica

Juan Sebastian Chamorro, director Ejecutivo de Funides, expresó desconocer a detalle los cálculos de Hacienda, pero recordó al Gobierno que el conflicto político es la raíz de la crisis económica. “Este se ha exacerbado por la falta de voluntad política por parte del gobierno para buscar una salida pacífica a la crisis actual, que ponga fin a la represión y la criminalización de la protesta”.

“Los resultados en la actividad económica son influenciados por la falta de confianza de los consumidores e inversionistas y los cambios en la percepción de seguridad ciudadana”, aseguró.

El director ejecutivo de Funides expuso que la cifra de despidos y suspensiones que estima este organismo “muy probablemente continúa aumentando”.

“Sin embargo, FUNIDES estima que las pérdidas en valor agregado entre abril y septiembre equivalen a US$634.6 millones, principalmente por comercio (US$159.4 millones), construcción (US$115.4 millones) y hoteles y restaurantes (US$111.7 millones). En el plano financiero, la incertidumbre del contexto político ha influido en la reducción de US$1,061.6 millones en los depósitos del sistema bancario”, precisó.

En cuanto al plano fiscal “hay una reducción de C$7,462.3 millones (US$236.5 millones) en los ingresos totales esperados en el Presupuesto General de la República (PGR) para 2018”, aseveró Chamorro.

Agregó que “lo más importante es que se encuentre una salida sostenible y pacífica a la crisis a través del diálogo nacional, para posteriormente ejecutar acciones que permitan restablecer la confianza de los consumidores, los inversionistas, los turistas locales y extranjeros y los depositantes en el sistema bancario”.