Turistas del grupo que se atrevieron a descender del primer crucero de la temporada que llegó este miércoles a San Juan del Sur, explicaron que Nicaragua está “en el ojo del mundo” por la crisis sociopolítica y en sus países hay alertas de viaje, por lo cual la mayoría de los viajeros decidieron quedarse en el barco.

El crucero Island Princess llegó este miércoles a San Juan del Sur con 3,000 pasajeros, de los cuales solo 200 optaron por ir a conocer Granada.

Cancelan la llegada de crucero a Puerto Corinto

El estadounidense Ethan Smith, uno de los turistas del crucero, dijo que previo a la visita fueron informados de la situación en Nicaragua y por eso la mayoría de turistas que tenían previsto bajar para conocer parte del país, prefirieron quedarse a bordo.

“Si, hemos visto las noticias, pero creemos que la crisis en este país puede superarse si se llega a acuerdos; en este crucero no hay muchos niños, ni jóvenes, la mayoría somos personas mayores, esta vez no quisimos correr algún riesgo, he venido en tres ocasiones y las veces pasadas ha habido más visitantes. Este país es una belleza y es un lástima que esté sucediendo esto”, comentó Smith.

Otro de los excursionistas que decidió bajarse del crucero y conocer Rivas, Granada y Masaya es Matthew Miller, originario de Canadá. Dijo que era su primera experiencia en Nicaragua y “hasta ahora todo ha transcurrido en calma, el gobierno canadiense ha emitido también un comunicado de no viajar porque ha habido muertes y mucha violencia, estamos informados y seguimos de cerca la situación que esperamos termine pronto”.

Crisis golpea fuertemente a pequeños negocios turísticos

Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), declaró este martes que Nicaragua necesita una solución para que vuelvan los turistas internacionales.

Por la inseguridad, el crucero Mariner que llegaría este martes al puerto de Corinto, canceló su visita a Nicaragua.

“El pueblo nicaragüense es muy lindo, antes de viajar a algún país me gusta informarme y sé que hay una crisis grave; muy triste lo que ha sucedido, en mi caso no pienso quedarme, sería excelente invertir, pero no veo que sea un buen momento lamentablemente”, declaró Lian Chou, turista de China.

Mirador de Catarina permanece sin turistas

La presidenta de la Asociación Nicaragüense de Turismo Receptivo (Antur), Claudia Aguirre, comentó que los empresarios han invertido en los últimos años para participar en ferias donde hay presencia de navieras, con el objetivo de captar ese segmento de turistas que en su mayoría son personas de la tercera edad que demandan ciertos cuidados y condiciones.

“La inversión que hacen los turoperadores consiste en desarrollar productos turísticos, en inspeccionar los sitios que los cruceristas van a visitar, inspeccionar los restaurantes, ver cuántos medios de transporte se van a utilizar para trasladar al visitante, en entrenar a los guías turísticos”, detalló Aguirre, quien evitó referirse al impacto que ha causado la crisis política a las turoperadoras.