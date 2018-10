Aunque no se ha cuantificado el impacto de las recientes lluvias en la agricultura, productores y líderes del sector manifestaron que temen los efectos en las cosechas, tanto por los daños en las fincas, como en las vías de acceso a ellas.

Aura Lila Sevilla, productora y líder del sector cafetalero, manifestó que aunque “es muy prematuro (cuantificar pérdidas), hay reportes de daños en la infraestructura, y ahorita estamos empezando la cosecha y hay que sacarla”, sostuvo.

Existen 60% de probabilidades que llegue El Niño en septiembre

“Si las lluvias se prolongan podríamos enfrentarnos a una maduración temprana. Por otro lado, en las zonas donde el grano no se ha desarrollado, con exceso de agua se abre y se pierde. Son riesgos a los que nos enfrentamos si las lluvias continúan”, aseveró Sevilla.

Sevilla, presidenta de la Alianza Nacional de Cafetaleros de Nicaragua, dice que el café “todavía no está en cosecha plena”, es decir, que ya están cortando el grano, pero no está del todo maduro en las plantas.

Por su parte, René Navas, agricultor de Carazo, señaló que algunos productores de la zona sembraron recientemente frijoles, de modo que las lluvias, en algunos casos, les han soterrado las plantitas que estaban recién nacidas.

“Hay productores que acaban de sembrar. Son pequeñas parcelas. La ventaja de esta zona es que aquí se siembra bastante tarde, más que en otros departamentos, pero sí había gente que tenía uno, dos o tres días de haber sembrado”, contó.

​​Productores de Rivas optimistas con ciclo agrícola de primera

“Ahorita no se podría decir a ciencia cierta cuál ha sido el impacto. Yo he prestado servicio de maquinaria. Por ejemplo, les había sembrado a algunos clientes alrededor de 30 manzanas, y hoy (domingo) he hablado con dos de ellos y me dijeron que las plantitas están lodosas y en algunas partes soterradas. Habría que esperar algunos días para ver si las plantas se recuperan”, narró el agricultor caraceño, quien señaló que si las lluvias se prolongan “las pérdidas podrían ser más significativas”.

Por otro lado, Navas explicó que en toda la zona de Carazo y la llamada Meseta de los Pueblos hay bastante productores de frutas, los cuales resultarán perjudicados por las lluvias porque los árboles están en la época de floración. Navas indicó que en los últimos años los productores decidieron diversificar sus cultivos y sembraron “frutales”.

“Es el caso del aguacate, que está florecido en su mayor parte, y un exceso de lluvias bota y quema la floración”, sostuvo el productor.

Bernardo Cardenal, presidente departamental de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) en Masaya, dijo que “el frijol que se sembró anticipado está bien afectado (por las lluvias)”, porque “el frijol es de poca agua”.

“Estos aguaceros han sido fuerte y las plantas más afectadas son las que se siembran con arado. El problema es el salpique en el frijol. Al pasar el arado, levanta la tierra, y con las lluvias fuertes salpica y cae en las hojas. De ahí resultan las enfermedades que afectan las plantas”, comentó el agricultor de Masaya.

Por otra parte, afirmó que tenía sus terrenos limpios y listos para sembrar. “Yo mismo no he podido sembrar mi frijol y ya es un atraso”, refirió.

Positivo

Ese productor y líder de la UNAG en Masaya señaló que, si bien hay cultivos amenazados con las lluvias, hay otros que resultan beneficiados con ellas, como los pastos para la ganadería, los que, describió, “en este momento están verdecitos”.

Crece la aplicación de la energía atómica en la agricultura de países pobres

Denis Meléndez, director ejecutivo de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgos, señaló que “ya son 72 horas de precipitaciones, en casi todo el territorio nacional”.

Según Meléndez, hay que tomar en cuenta que hay lugares donde la precipitación se ha ubicado por encima de los 200 milímetros de agua, “lo cual, sin lugar a dudas, tiene afectaciones en casi todos los cultivos”.

Este año se prevé la siembra de 1.1 millones de manzana de tierra con granos básicos, por parte del Gobierno. Se espera la producción de 9.2 millones de quintales de maíz, 4.3 millones de quintales de frijoles (4.2 millones del rojo y el resto del negro) y 5.7 millones de quintales de arroz.