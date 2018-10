Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, que señalan una contracción de la economía de Nicaragua por el orden del 4% este año, podría conllevar a que el gobierno realice otro ajuste presupuestario adicional al de agosto pasado, opinó el economista Mario Arana, expresidente del banco Central (BCN) y actual gerente general de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN).

La reforma de agosto, aprobada por la Asamblea Nacional, fue hecha en base a un posible crecimiento económico del 1%.

“El ajuste al presupuesto estaba basado en una proyección del crecimiento del 1%. Lo primero que hay que estar claro es que eso no se va a cumplir lo que cambiaría los ingresos fiscales esperados para el resto del año, porque van a ser más bajos y habrá que decidir qué se va a hacer con respecto a los gastos, habrá que reajustarlos también hacia abajo porque no creo que haya capacidad”, comentó Arana.

Dijo que esta nueva realidad, en que la economía podría decrecer 4%, también tendrán que tomarla en cuenta para el Presupuesto General de la República de 2019. “Este año ya tiene problemas, porque la reforma no es suficiente, se queda corta”, enfatizó.

El FMI, además de predecir este lunes que la economía nicaragüense decrecerá 4% en 2018, proyectó que el próximo año el Producto Interno Bruto (PIB) caería 1%.

Es una previsión similar a la del Banco Mundial (BM), que hace días proyectó una contracción de 3.8% en la economía, The Economic Intelligence Unit pronostica una contracción de 3.4% para el año 2018.

Menos inversión

El director de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro, dijo que las cuatro proyecciones parecidas que señalan un decrecimiento cercano al 4%, incluyendo la de Funides, “reflejan una situación de bastante complejidad económica y básicamente viene a reafirmar que los costos para la economía de esta situación (crisis sociopolítica) son bastante severos”.

Recordó que Nicaragua ha sufrido una caída importante en el empleo y una disminución de los ingresos en los hogares. “Muchos de ellos están en una situación de vulnerabilidad, es decir que están muy cerca de la línea de la pobreza y que pasarán a ser pobres dentro de poco, y es una situación que a nosotros nos tiene muy preocupados”, subrayó Chamorro.

Solo el Banco Central y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) han previsto un crecimiento positivo de la economía de Nicaragua. Cepal indicó, en agosto, que al cierre del año el país crecería 0.5%; y el BCN proyectó en julio el 1% de crecimiento.

El director ejecutivo de Funides señaló que las proyecciones de los organismos multilaterales, como el FMI y el BM, y de publicaciones como The Economic Intelligence Unit, tienen una alta repercusión en el mercado internacional de inversionistas.

“Éstos van a ajustar sus planes de inversión a otro país que tenga un crecimiento de 5%, en vez de uno que va a decrecer menos 4%”, advirtió Chamorro.

Destacó que la proyección del FMI es preocupante, porque después de una caída en la economía del 4%, en el 2018, prevé otra de 1%, para el 2019. “Probablemente, lo vemos nosotros por el lado optimista, pero básicamente lo que el Fondo Monetario nos está diciendo es que no va a haber una solución corta al problema económico del que estamos hablando”, comentó.

La salida

Mario Arana también señaló que proyecciones como las del FMI, son parte de la información que los inversionistas toman en cuenta para la toma de decisiones.

“Van a procesar información en valoración de cuáles son las tendencias, tienen que ver con que hay un problema de una crisis económica severa, que requiere atención y consenso interno. Nadie va a invertir en una economía que valora como incierta, es decir que si no hay crecimiento económico, y las proyecciones para el próximo año son negativas, están viendo ya señales que hacen que las cosas evolucionen de manera más negativas”, reflexionó Arana.

Opinó que el endeudamiento para mantener el gasto público no es la mejor opción, debido a sus costos a futuro.

“Veo difícil el poder endeudarse para pagar esos gastos (públicos) porque se creó una normativa para emitir bonos, pero, que yo sepa, no se han podido colocar y eso sería bastante caro de colocar en el extranjero, y aun así no estamos seguros. Los ingresos son menores y los gastos tendrán que ajustarse. No va a ser fácil conseguir financiamiento para compensar esta caída, sino a costos muy caros”, explicó Arana.

Sugirió buscar una salida política, lo más pronto posible, a la crisis económica.

“Si recurriéramos a emisiones orgánicas de dinero, lo que pasaría es que iría contra las reservas internacionales, las cuales se tienen que cuidar muy bien para asegurar las condiciones mínimas de estabilidad”, expresó.