Compras de vestimenta descienden

Los nicaragüenses han reducido drásticamente la compra de zapatos y ropa nueva. Las importaciones de estos productos registran una merma de 8.20% en valor y 7.16% en volumen, entre enero y junio de este año.

Del mismo modo, la producción nacional de prendas de vestir y calzado también muestra una reducción de casi el 30%, según los representantes gremiales de la Cámara Nicaragüense de Cuero Calzado (CNCC), Cámara de Cuero y Calzado Nicaragüense (Camcunic) y dueños de talleres de textil vestuario que optaron por no dar su nombre.

Entre enero y junio, los importadores de este tipo de artículos compraron 22,916.22 toneladas de vestuario y calzado, inferior al mismo período del año pasado cuando ingresaron 24,683.87 toneladas. Siendo esa merma la más acentuada en los últimos cinco años, según reflejan las estadísticas de bienes de consumo no duraderos que publica el Banco Central de Nicaragua (BCN).

Esa tendencia negativa persiste en el valor de las importaciones de calzado y vestuario con US$65.32 millones en el primer semestre del año, inferior a los US$71.15 millones que registra en mismo lapso de 2017, es decir US$5.83 millones menos.

En junio se registra la reducción más marcada del primer semestre del año con 61% menos en valor y 58.5% menos en volumen, detallan las cifras de comercio exterior.

Por las importaciones de vestuario y calzado en junio de este año se pagó US$4.68 millones frente a los US$11.9 millones que registra en mismo mes de 2017.

El volumen de las importaciones en junio fueron 1,829.24 toneladas inferior a las 4,410.49 toneladas de calzado y vestuario que compraron en este mismo mes, pero de 2017.

Un propietario de cinco tramos de venta de ropa nueva en el mercado Oriental, confirma en carne propia que desde mayo solo vende los suficiente para el pago del alquiler del tramo. “Yo antes tenía dos trabajadores por tramo, pero ahora me he quedado solo con mi familia porque las ventas no dan para sostener los salarios. Estoy comprando menos, porque prácticamente no estoy vendiendo”, sostuvo la fuente.

A pesar que viene la temporada más fuerte del año, diciembre, este comerciante optó por solicitar la mitad del pedido que regularmente realiza para esas fechas.

Productors nacionales

Los productores nacionales de vestuario descartan la posibilidad que los nicas estén comprando la ropa y calzado que producen los talleres, porque al menos este año no cumplirán el crecimiento entre el 12% y 14% que tenían previsto.

Alejandro Delgado, presidente de (Camcunic), indica que ese comportamiento de reducción en las importaciones se podría extender hasta fin de año, porque los importadores no realizaron grandes pedidos por dos razones: el temor de que la situación no se normalizará para fin de año y el limitado financiamiento.

Talleres afectados

Por su parte, el presidente de CNCC, Santos Reyes, indicó que los talleres no están produciendo a la misma capacidad, por lo cual no se está consumiendo calzado nacional.

Los representantes gremiales apuntan que no alcanzarán las metas de crecimiento porque solo el 70% de los talleres de Masaya y Granada están funcionando, pero no a plena capacidad por el alto porcentaje de mano de obra que migró.

“Si no hubiesen pasado estas cosas (crisis), todo sería diferente. Los talleres no hubieran parado la producción y hubiéramos manejado el crecimiento que nosotros año con año veníamos proponiendo que es del 12% y 14%”, resaltó Reyes.

Delgado afirmó que la organización que representa pretendía producir 14 millones de pares de zapatos, pero “pensamos que podemos cerrar entre 10 a 12 millones”.

En tanto, una propietaria de un taller de textil vestuario, apuntó que solo el 50% de la producción está sacando, la demanda se redujo por la crisis y la obligó a despedir a más dela mitad del personal.

“De por sí antes de todo este problema teníamos una enorme competencia de la ropa usada. Ahora con todo esto nos va peor, porque la gente está priorizando los alimentos”, detalló la fuente.

En el caso de los textiles vestuarios esperan recuperarse un poco con la fabricación de uniformes y togas para las promociones de fin de año.

Para el economista y catedrático universitario Luis Murillo, el comportamiento de las importaciones y la producción nacional de ropa y calzado refleja el enfriamiento del consumo que se venía registrando desde finales a del año pasado y que se agudizó más con la situación sociopolítica que enfrenta el país, lo cual ha obligado a los nicaragüenses a cambiar sus hábitos de compras.

“Como los niveles de ingresos se han disminuido, los niveles de consumo también; y como consecuencia de eso han tenido que modificar su cultura de gasto. Pasando de productos nuevos a usados”, dijo Murillo.

Hace más de dos años que el Banco Central de Nicaragua retiró de las estadísticas oficiales los datos de las importaciones de artículos usados. Pero de acuerdo con un monitoreo que Murillo realiza con vendedores de productos usados, los ingresos de esos negocios registran aumento.

“La gente compra en estos lugares (de artículos usados) porque les resulta más barato y muchas veces de mejor calidad. Pero lo principal (en consumo) ahora son los alimentos. La ropa y los zapatos aguantan más y puede esperar”, agregó Murillo.