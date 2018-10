Gobierno plantea construir más carreteras, con menos presupuesto

Aunque el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la República de 2019 contempla una reducción en la partida presupuestaria del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), por el orden de los C$1,329.1 millones respecto al 2018, el Gobierno pretende construir 210.5 kilómetros nuevos de carretera pavimentada.

En el presupuesto original (sin reformas) del 2018, con una mayor asignación para el MTI, solo se contemplaron 162 kilómetros de ampliación en la red vial pavimentada.

Por otra parte, en otro apartado que se refiere a kilómetros de carreteras rehabilitadas, mejoradas y ampliadas, en la propuesta de ley, el Gobierno promete atender 46.1 kilómetros, en tanto, en el PGR de 2018 se establecieron solamente ocho.

El proyecto de Ley del PGR 2019, que fue presentado esta semana en la Asamblea Nacional, contempla una asignación de C$5,421.3 millones para el MTI, en cambio el de 2018 era de C$6,750.4 millones.

Además, la propuesta para el próximo año proyecta que el gasto de capital del MTI será de C$3,873.5 millones, cuando en el presupuesto original de 2018 era de C$5,189.6 millones.

Para el expresidente de la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos (ANIA), ingeniero Jaime Matus, “no tiene una lógica, ni sentido común” que se vaya a construir más kilómetros de carretera nuevos en el 2019, tomando en cuenta que hay un recorte presupuestario y que hay demasiada incertidumbre en el país, por la crisis sociopolítica.

Matus recordó que los organismos multilaterales, principalmente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), son los que más han estado financiando las obras de infraestructura vial del país, pero estos están recortando su ayuda por el conflicto sociopolítico.

“Eso solo se podría lograr si fueran a meterse a caminos rurales, donde se requiere un poco menos de inversión que al construir carreteras de pavimento asfáltico, o de concreto hidráulico”, opinó Matus, pero en el documento oficial se deja claro que serán 210.5 “kilómetros nuevos de carreteras en la red vial pavimentada”.

“Yo no creo que se puedan hacer (esos kilómetros nuevos de carretera pavimentada). No han recaudado fondos en este año, porque los impuestos se han reducido, y no creo que exista una institución multinacional que vaya a inyectarlo (al Gobierno) de dinero para hacer todas esas carreteras. Ojalá así fuera, porque nosotros queremos lo mejor para Nicaragua”, insistió el ingeniero civil y expresidente de ANIA, Matus.

Más obras de conservación

Por otra parte, el presupuesto del MTI tiene un programa de conservación de la red vial en el que, para 2019, se plantean metas superiores a las del PGR original de 2018, en el apartado de obras de drenaje menor y en el de conservación de la red vial pavimentada y no pavimentada, que no es atendida por el Fondo de Mantenimiento Vial (Fomav).

En el presupuesto de 2018 se contemplaba el mantenimiento y reparación de 323 metros lineales de puentes; la construcción de 370 metros lineales de obras de drenaje menor, en puntos específicos; la conservación de 89 kilómetros de la red vial pavimentada no mantenible por el Fondo de Mantenimiento Vial (Fomav); la conservación de 624 kilómetros de la red vial no pavimentada, no mantenible por el Fomav.

En tanto, en la propuesta de PGR 2019 se reduce a 264 metros lineales el mantenimiento y reparación de puentes.

Luego se aumenta a 617.6 metros las obras de drenaje menor; a 445.5 kilómetros la conservación de la red vial pavimentada no mantenible por el Fomav; y a 1,628 kilómetros la conservación de la red vial no pavimentada, que no es atendida por el Fomav.

Como consecuencia de la crisis sociopolítica del país, originada el 18 abril de este año, el Gobierno tuvo que reformar el presupuesto de gastos de 2018, quitándole C$4,018.3 millones al Plan de Inversión Pública (PIP), y C$409.09 millones al presupuesto del MTI, específicamente.

Otras fuentes consultadas no quisieron opinar públicamente sobre este tema, dado que dijeron que la propuesta de PGR para 2019 merece ser explicada mejor.

“Este presupuesto está cargado de errores”, señaló un economista.

Otro ingeniero civil, miembro de ANIA, también señaló que “no es posible que vaya a haber más inversión en infraestructura, si habrá menos dinero”.