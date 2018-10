“Economía local no es una barrera para el desarrollo de tecnología”

Andrew Harris es autor de tres libros enfocados en diseño de web, diseño de videojuegos y computación en general, durante una entrevista con El Nuevo Diario, indica que es primordial que más jóvenes y sobre todo mujeres se interesen en la ingeniería del software porque los empleos del futuro van encaminado en esa vía, además que el conocimiento de las matemáticas permite competitividad en un mundo globalizado.

Harris fue invitado a Nicaragua por la dirección académica de Keyser University para que comparta con alumnos de bachillerato de distintos colegios privados, cómo aprender matemáticas con el método “aprendiendo con lo que me gusta”; es decir, a través del desarrollo de videojuegos. Lo cual hace que los jóvenes se interesen y se sumerjan en esta materia.

¿Por qué es importante apostar a carreras afines a la tecnología?

La tecnología de hoy en día llena las necesidades que todavía no han sido llenadas en un país y llegar hasta lo más profundo en el estudio de las matemáticas es necesario para poder estar listo a cualquier cambio de tecnología en el futuro. Buscamos que nuestros alumnos estén preparados para poder enfrentarse a eso, porque la tecnología cambia todos los días.

¿Cómo hacer que los jóvenes se interesen en las matemáticas?

Enseñando en cómo desarrollar juegos de videos, es una forma de atraer estudiantes. Haciendo lo que les gusta, algo que para ellos es divertido. Y que por debajo de eso están las matemáticas, y al interesarse los estudiantes (en los videojuegos) ellos mismos van a solicitar las matemáticas.

¿Cómo se puede ser competitivo en un mundo globalizado?

Lo único que se necesita es una base educacional en este país para poder proseguir. La tecnología está a disposición de los estudiantes. Ya somos competitivos para el mundo global.

¿Ser un país emergente, influye o no en la competitividad laboral de ese campo?

La economía local no es una barrera para el desarrollo de la tecnología. Porque la información está en la nube. Existen accesos a todo el mundo, solo se necesitan que los estudiantes puedan acceder a eso (las plataformas), tengan interés de usarlo y trabajar en esto. No necesariamente se reduce a la situación económica del país.

¿Cuál ha sido la participación de las mujeres en el ejercicio de la ingeniería del software?

Tristemente las mujeres no están muy metidas dentro del campo de la tecnología de la computación (en Nicaragua) y eso se puede reflejar en los alumnos de Keiser (University). Todos (los alumnos de esa carrera) son varones, casi no hay niñas que se hayan graduado o que estén estudiando, lo que se quiere que haya más mujeres incursionando en esta profesión.

¿Qué aportes genera las herramientas digitales en el desarrollo de la economía?

La tecnología ha logrado establecer una situación global. Esto ayuda a los negocios desde el punto de vista que la distancia no es un problema. Es todo lo contrario, es uno de los factores más importantes de lo que la tecnología está haciendo en un mundo global.

Ahora es primordial el desarrollo de sitios web para potenciar las empresas, ¿Qué aspectos básicos deben de tomar en cuenta al momento de diseñarlas?

La gran diferencia entre lo anterior y lo que hemos vivido es que toda aplicación web debe tener la capacidad de ser utilizada en un teléfono. Ninguna aplicación que se desarrolle puede ser enfocada en una pantalla normal de computador, sino que tiene que ser adaptable para ser visualizada dentro de un Smartphone.

¿Cuál es la tendencia de los diseños de las páginas web?

Los conceptos han variados mucho. Antes las páginas web eran estáticas que tenían un montón de información. El concepto actual, está basado en que la aplicación es en realidad un catalizador para poder tener acceso a otras aplicaciones, que pueden estar localizadas en otro sitio web. Y que los que estás viendo en tu pantalla simplemente es un canal que te comunica con otro servidor, como parte del mismo concepto global de la tecnología; esto lo hace más interactivo y tiene mucho mayor alcance porque es global y podes accesar a otros sectores.

¿Cuál es el reto de esa herramienta?

Es una herramienta que tienes a mano pero que te manda a múltiples accesos. El reto es la seguridad. El desarrollador de página web tiene que tener cuidado en no manejar información que no deben manejar, como no meterse en información médica o tarjetas de crédito porque esa información puede ser manipulada y corromper lo que uno tiene.

¿Qué hacer ante las amenazas de manipulación de la información?

Eso tiene que ver con dos aspectos: el primero es el contenido de la información que vos tenés locamente. Y lo segundo es la disponibilidad o el acceso que vos tenés de la información que hagamos sensible. Para eso hay inscripción de datos, es una herramienta que te permite manejar codificada la información que vos movés de un sitio a otro, pero basado en una codificación especifica que evita que en el momento que alguien quiera interceptar esa información pueda ser revelada por uso incorrecto. Entonces esto no es infalible, pero es un buen principio de seguridad que se debe manejar: La inscripción de datos.

¿Cuál es el objetivo de su visita a Nicaragua?

Enamorar a la juventud a entender y estudiar este campo de la tecnología, y explicarle que con la computación se pueden hacer cosas atractivas. No solamente aprender al hacer algo práctico, sino a la matemática pura, esto va a ser algo muy bueno para la economía global. Queremos que las minorías se integren dentro del estudio de la computación.