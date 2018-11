El Parlamento venezolano acordó hoy conformar una comisión que investigue por qué el Gobierno de Nicolás Maduro supuestamente importa la carne más cara del continente, mientras la producción nacional se encuentra apaleada por expropiaciones y control de precios que conllevan a ventas a pérdida.

"El gobierno nacional pretende pagarle una res a un productor venezolano en 50 dólares, esos 250 kilos de carne, pero la última vez que este mismo gobierno importó carne la pagó en 1,100 dólares cada res, 4.4 dólares el kilo de carne", dijo el diputado opositor Carlos Paparoni en la sesión ordinaria de hoy.

Paparoni, que pasó a formar parte de la comisión parlamentaria designada hoy, dijo que Venezuela es el país que produce "la carne más barata de todo el continente" y también "el país en que el gobierno paga la carne importada más cara" de toda la región.

"Hoy la gran pregunta es si es que acaso este control que está estipulando el Ejecutivo nacional es justamente para seguir apostándole al negocio de la importación de alimentos y a la corrupción que a lo único que ha conllevado es que los venezolanos sigamos teniendo hambre", comentó el legislador.

La discusión de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de mayoría opositora, se enfocó en la crisis agraria del país, un debate al que fueron invitados el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), Aquiles Hopkins, y el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Armando Chacín.

Hopkins, quien abrió el debate, señaló que "el país pasa hambre porque la producción nacional está en el suelo" y porque ya son 12 años "de caída sostenida de la producción nacional".

Señaló que la desaparición de la carne de los comercios venezolanos se debe a que el Gobierno impuso un control de precios a este producto lo que "condena a la quiebra" a los productores y comerciantes.

"Si usted obliga a la carnicería a que venda a pérdida (...), la carnicería no demanda más carne al mayorista y el mayorista entonces no le pide más carne al matadero y el matadero entonces no recibe más ganado de los ganaderos, la culpa no es nuestra, la culpa es de quien está gestando esta política errada de imponer un control de precios", dijo.

Indicó que en la actualidad los ganaderos venezolanos solo cubren entre el 20% y el 25% del consumo. El diputado Alexis Paparoni dijo que este tema "permite denunciar a los gobernadores" chavistas de los estados occidentales de Barinas, Apure, Táchira, Guárico, Zulia y Cojedes por supuestamente violar la Constitución al "robar el trabajo a los productores" de ganado.

"Cuando les obligan a entregar porcentajes de su producción que en algunos estados es el 30% pero que en otro estados es de más, de hasta 60%, eso no es otra cosa sino apropiación indebida, eso no es otra cosa sino robo", señaló.

Denunció, además, que desde que comenzó esta dinámica de "robo" a los productores de carne, los precios de este producto subieron en esas zonas en "más de 900%".

La situación actual de la carne -señalaron los participantes en el debate- es la misma por la que pasaron productos como el café o el azúcar que no se consiguen en los comercios desde hace más de cuatro años después de que el Gobierno interviniera las empresas productoras.