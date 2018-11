Preparate con todas las de ley para el viernes negro

Si sos de los que aprovecha el Black Friday en su máxima expresión y hasta ya pediste vacaciones para dedicarte a comprar durante todo el día, sería bueno que leas este texto en el que te brindamos algunas recomendaciones que te serán de gran utilidad para maximizar el rendimiento de tu dinero.

No perdás de vista que el aguinaldo o los ahorros que pensás invertir en Black Friday son dinero que te ha costado reunir y que por lo tanto no sería justo que lo despilfarrés.

Comprá cosas absolutamente necesarias, no está mal darse sus gustos, siempre y cuando logrés hacer un equilibrio entre lo lúdico y lo útil, sobre todo en tiempos en los que la economía no tiene un pronóstico estable.

En un recorrido por el sitio cnet.com encontramos una serie de recomendaciones que apostamos serán de tu utilidad para salir victorioso en esta jornada de compras.

1 Preparate

Antes de dirigirte a las tiendas o de imbuirte en los diversos portales para hacer tus compras on line, es necesario que planifiqués un plan de compras. No te estamos diciendo que es asunto de física nuclear y que te vas a complicar la vida, sino de que tengás trazado qué artículos vas a buscar. Dicen que no es aconsejable ir a un restaurante con el estómago vacío porque se come de más, pues así tampoco es recomendable ir de compras sin saber qué se quiere o necesita, porque podemos terminar enamorándonos de cosas no tan útiles y de esta formar mermar el presupuesto. Te podés ir informando por adelantado al ver los catálogos de artículos que contarán con un descuento durante el Viernes Negro.

2 Estrategia

Una vez estés enterado de todas las ofertas que te interesan, hacé una lista de ellas y comparalas con las ofertas de los mismos dispositivos en varias minoristas. Por ejemplo, hay tiendas que ofrecen descuentos en la Amazon Echo y Echo Dot similares a Amazon misma. Sin embargo, querrás considerar comprar la bocina inteligente a través de Amazon si sos miembro de Prime para obtener envío gratis de dos días.

Por otro lado, sitios como Camel Camel Camel se encargan de monitorizar el historial de precios de un artículo en Amazon para alertarte cuando el precio ha alcanzado su nivel más bajo.

Una vez sepás qué artículos en oferta querés comprar y hayás escogido la tienda, anotá la dirección y la hora de apertura; trazá un mapa, si es necesario, para establecer la mejor ruta para llegar al lugar. Podés coordinar con amigos y familiares para repartirse las tiendas o incluso las secciones de las tiendas adonde dirigirse cada uno para aumentar la efectividad y la probabilidad de poner las manos en ese anhelado televisor.

3 Compras en Internet

Cada vez más, comprar en línea se vuelve la opción de cabecera para aprovechar las ofertas de Viernes Negro.

Aunque hay algunas ofertas exclusivas de las tiendas físicas, muchas de estas gangas ya las podés obtener en sus sitios Web (y, en algunos casos, existen hasta descuentos especiales e incentivos para los artículos que se compran en las tiendas digitales).

Pensalo de esta manera: si ya acudiste a la computadora para armar tu estrategia de compra, por qué no quedarte en casa y ahorrarte la muchedumbre.

Si decidís comprar en línea, entonces es buen momento de suscribirte a Amazon Prime, el servicio de Amazon que incluye envío gratuito de dos días además de servicios de streaming de música y videos, entre otras cosas. También, podés aprovechar que incluye una prueba gratis de 30 días, que cubre perfectamente el período de ventas del Viernes Negro, la cual podés cancelar antes que te empiecen a cobrar.

4 Sé inteligente

Por último, utiliza el sentido común y recordá que la primera pregunta que te tenés que hacer antes de lanzarte al frenesí de compras es: ¿En realidad necesito un televisor nuevo? ¿Vale la pena actualizar mi computadora este año o puedo esperar al próximo?

Comprar por comprar no ahorra dinero, aunque sea temporada de ofertas. Una oferta es una ganga cuando encontrás un producto que realmente necesitás a un bajo precio.