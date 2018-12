Gana concurso con emprendimiento sobre finanzas en la era digital

Fintech 4 Kids es una aplicación (App) que enseña finanzas personales a los niños y niñas desde los 5 años. Es una idea de negocios que aprovecha la industria FinTech (tecnología financiera) para revolucionar la manera de ver las finanzas en la era digital.

Fue el proyecto ganador de la cuarta edición del concurso Startups Weekend, Managua 2018, en el que se compartieron 11 ideas de negocios, presentadas por 62 participantes, en 54 horas, ante empresarios y expertos en temas de emprendimiento.

Con este proyecto, los niños pueden ser educados sobre conocimientos financieros con una metodología de enseñanza que involucra contenido personalizado, talleres y una plataforma tecnológica, explicó Benjamín López, creador de Fintech 4 Kids.

“Hoy, después de tres días de trabajo en equipo, presentamos la creación de una metodología de trabajo que empieza de forma digital, a través de muchísimo contenido personalizado y didáctico; adicionalmente al contenido tenemos una aplicación móvil que permite agarrar herramientas que ya existen y los padres están utilizando y las traemos a la aplicación móvil digital para que niños y niñas y familias les saquen provecho”, explicó López.

La idea está dirigida a familias, en particular, a madres latinoamericanas que tengan hijos entre 5 y 10 años de edad. También invitarán a familias a talleres para realizar validación y robustecer la metodología.

“Con Fintech 4 Kids podemos automatizar los temas financieros para mejorar nuestras decisiones relacionados a ingresos, inversiones, deudas, control de gastos, etcétera”, añadió.

Barreras para emprender

López señaló que la principal barrera del emprendedor es el miedo a fallar, pero eventos como Startups Weekend, Managua 2018, los obliga a compartir, discutir y validar las ideas de negocios.

“En ocasiones no nos animamos a compartir nuestros emprendimientos con los demás, porque pensamos que no van a ser exitosos, sin embargo, Startup Weekend, rompe con ese esquema porque nos obliga a que en tres días tengamos un producto listo y no hay tiempo para tener miedo”, expresó.

El emprendedor aseveró que hay múltiples maneras de emprender, pero recomendó inyectar tecnología para que esta se vuelva más disruptiva y escalable; y en segundo lugar que cuando tengan miedo se acerquen a expertos para salir adelante.

El jurado calificador estaba integrado por Xiomara Díaz, fundadora de The Garden Café; William Peralta, ingeniero eléctrico y administrador de empresas; Hilaria Salinas, gerente general de SAGA Arquitectos; y Juan Ignacio Martínez, empresario nicaragüense del sector agroindustria.

El segundo lugar lo ganó “Mercado en casa”, el tercero “Helados Trevé”, que también ganó el voto popular; el cuarto lugar fue para “Promo Advisor” y dos menciones honoríficas para “Innovarse hoy” y “Eco Paint”.

Sara Lila Cordero, directora de la Fábrica Coworking y organizadora del evento, comentó que el primer lugar ganó un año de membresía en la Fábrica Coworking, que es un espacio de colaboración donde van a estar trabajando para llevar a cabo todo el proyecto.

Dijo que a este emprendedor les facilitarán contactos de clientes, guías de eventos y contactos con emprendedores y mentores, quienes les brindarán asesoría y acompañamiento para el desarrollo de su idea.