INE cierra siete gasolineras

Al menos siete gasolineras de las transnacionales Puma Energy y UNO suspendieron este jueves la venta de combustibles, por órdenes verbales del Instituto Nicaragüense de Energía (INE). Ninguna de las empresas afectadas se pronunció, ni fue publicada ninguna orden o explicación del ente estatal regulador.

Las estaciones de servicio, que al cierre de esta edición continuaban sin despachar combustibles, están localizadas en Metrocentro, rotonda La Virgen, Instituto Loyola, El Guanacaste, barrio Altagracia, Diriamba, Chinandega y Rivas.

En la gasolinera Puma de Metrocentro, a eso de las 11:00 a.m. de este jueves, funcionarios del INE se presentaron a bordo de dos vehículos para inspeccionar la estación y minutos después comunicaron al concesionario Juan Carlos Abar que no podía seguir operando.

“Estamos platicando, viendo que está sucediendo”, dijo Abar al final de la tarde, al ser consultado por periodistas. Ante la insistencia de un reportero de televisión, el empresario se limitó a responder: “Debe ser algún mal entendido”.

En la estación Puma Loyola, frente al Complejo Judicial Central, el cierre fue orientado desde el miércoles por la tarde. Un funcionario de Puma, quien permanecía en el sitio, dijo que su permiso para operar estaba por vencerse y efectuaron todas las diligencias para renovarlo, pero el INE les ha puesto trabas.

“Vinieron y dijeron que no cumplimos con todas las normas. Dicen que nos faltan rejillas pero ahí están, hablan de que no hay bombas de aceite y también las tenemos. Nosotros teníamos todos los requisitos, pero no han renovado el permiso”, explicó un empleado de la gasolinera, quien pidió proteger su identidad.

La gasolinera Puma La Virgen, ubicada cerca del barrio Waspam Sur, dejó de vender combustible desde la mañana de este jueves. El Nuevo Diario buscó la versión del concesionario, pero el personal informó que no estaba en el lugar.

En Chinandega, al occidente del país, la gasolinera clausurada es conocida como Los Mangos y pertenece a Ana Cabrera, madre de la actual Miss Nicaragua, Adriana Paniagua, quien el domingo pasado participó en el concurso Miss Universo.

Personal de esa estación informó que funcionarios del INE ordenaron el cierre este jueves al mediodía, argumentando que no cumplía con todas las normas.

En el departamento de Chinandega, esa es la única estación que está cerrada. Sus propietarios, Álvaro Paniagua y Ana Cabrera regresaron al país este jueves.

Licencias

Las licencias de Distribución de Productos Derivados del Petróleo o Estaciones de Servicios tienen una vigencia de cinco años y están disponibles en el sitio web del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Allí se puede ver la información sobre la fecha de emisión y expiración de las licencias, la marca con la que operan, el nombre de la estación de servicio, municipio y departamento de ubicación, entre otros datos.

En la caso de Puma Larreynaga, le extendieron la licencia el 8 de noviembre de 2013 y expiró el 7 de noviembre de 2018.

La licencia de la gasolinera Puma Loyola data del 17 de diciembre de 2013 y su vencimiento fue el 16 de diciembre de este año. Sin embargo, en el caso de Puma Metrocentro, estaba habilitada para distribuir los derivados del petróleo desde el 29 de mayo de 2014 hasta el 28 de mayo de 2019.

En el caso de Puma Diriamba, la licencia se encuentra habilitada desde el 12 de julio 2017 hasta 11 de julio de 2022.

La licencia de la gasolinera Uno Guanacaste tiene como fecha de expiración el 28 de mayo de 2019 y fue emitida el 29 de mayo de 2014.

Según los registros del MEM, la gasolinera Uno Los Encuentros de la ciudad de Chinandega cuenta con una licencia que le permitía ejercer labores desde 02 de octubre de 2013 hasta el 1 de octubre de 2018.

Esperan normalización

Una fuente de una de las petroleras, que pidió el anonimato, negó que a las gasolineras mencionadas se les haya quitado su licencia, o que se trate de un cierre definitivo. “No es que le quitaron la licencia al concesionario. Simplemente es debido a una inspección y se está viendo con el INE”, explicó a El Nuevo Diario.

INE puede determinar el cierre temporal de cualquier estación que no cumpla con “la normativa” y “cada gasolinera debe cumplir con una normativa que pueden ser 20 cosas, pero las tienen que cumplir todas. En este momento estamos viendo por qué fue que las cerraron y hasta este viernes tendremos información al respecto, y podremos hablar con los concesionarios a ver qué se va a hacer”, señaló la fuente.

“Esto va a estar resuelto en los próximos días, y no se trata de todas las gasolineras, ni mucho menos de que se va a agotar el combustible”, aseguró.

Peligro

El abogado Marcos Talavera señaló que el cierre inesperado de varias estaciones de gasolinera Puma y UNO pone en peligro el derecho a la libre empresa en Nicaragua, que consagra la Constitución del país.

“Nuestra máxima ley (la Constitución) señala que el Estado está en la obligación de ser un facilitador de la libre empresa en Nicaragua y lo que se está haciendo es exactamente lo contrario”, comentó.

El abogado Mario Rey Delgado señaló que si las gasolineras no fueron cerradas conforme a las disposiciones que establece la ley de hidrocarburos, la medida es ilegal.

Cuando INE cierra una gasolinera, es porque esta violenta las normas de protección al medioambiente o hay alteraciones en los precios de los combustibles o su comercialización, explicó Delgado.