"Coyotes" afirman que compra y venta de dólares “está normal” en Managua

Cambistas de dólares ubicados en distintas partes de Managua afirmaron este viernes que no existe escasez de esa moneda extranjera en Nicaragua.

En Ciudad Jardín, Plaza España, Altamira y el Mercado Roberto Huembes, los sitios más emblemáticos para la venta de dólares en Managua, los llamados “coyotes”, quienes compran y venden la moneda estadounidense, afirmaron que la actividad se estaba realizando “de forma normal”.

Adonis Moreno, uno de los cambistas del Mercado Roberto Huembes, dijo que “hasta el momento todavía no se ha escaseado” el dólar.

“Estamos igual. Usted sabe que la gente que compra mercadería siempre tiene que pagar en dólares. Entonces siempre vienen a comprar dólares”, refirió Moreno.

Los cambistas manifestaron que ellos atienden a una clientela fidedigna, que es la que les compra cantidades mayores de dólares, pero que muchas veces llegan personas a comprar pocas cantidades y si no les venden comienzan a decir que no hay dólares disponibles.

Este viernes, los “coyotes” compraban a C$32.60 el dólar, y lo vendían en C$32.90 y hasta C$33.00.

Silvia Cuestas, cambista de la zona de Altamira, se sacó un fajo de billetes de una de las bolsas de su pantalón, para demostrar que tenía suficientes dólares para venderles a sus clientes.

“Lo que pasa es que a veces viene la gente muy tarde y nosotros ya tenemos que entregar este dinero, porque es un compromiso. Nosotros trabajamos todo el día, pero en la tarde tenemos que entregar los dólares. Entonces, ya no puedo vender, pero no es porque no tengamos. El trabajo de los cambistas es comprar y vender, y si nosotros no vendemos, no ganamos”, indicó Cuestas, quien tiene 27 años de ser cambista.

Marvin Anastasio Pérez, otro cambista de Altamira, dijo que “no hay por qué alarmarse”.

Pérez señaló que siempre hay momentos altos y momentos bajos. Según los cambistas, en estos primeros días del año se percibe una baja actividad económica, pero la adjudican a que “así es todos los años al principio de año”.

William Urbina, otro cambista en la zona del Mercado Roberto Huembes, dijo que la compra y venta de dólares fue muy buena en diciembre, pero admitió que el negocio no estuvo muy bueno en los meses previos, ni en los primeros días del año.

Urbina dijo que la gente anda pensando que habrá una devaluación de la moneda y por eso es que quizás están ahorrando en dólares.

“Todo el mes de diciembre se estuvo moviendo el dólar. Si la gente anda buscando cómo comprar dólares, para tener esa moneda fuerte”, aseveró.

Martha Fonseca, cambista en la zona de Plaza España, afirmó que “es falso” que haya escasez de dólares en Nicaragua.

“En enero está mejor que en diciembre. En estos primeros días de enero aquí han venido clientes con cantidades fuertes en dólares, a venderme, y también a comprar”, sostuvo.

La mujer aseveró que muchos cambistas dejan de vender dólares cuando “tienen un encargo muy grande”.

“Pero el que no está recogiendo, no tiene ningún problema en vender. Yo al menos no he dejado de vender mis dólares”, manifestó.

En la zona de Ciudad Jardín, muy cerca del populoso Mercado Oriental, el cambista Jesús Mejía dijo que “lo que se está escaseando son los córdobas”.

“Dólares hay en la calle. Lo que no hay es quien quiera comprarlos, pero es normal en esta época del año, porque las tiendas que compran dólares para usarlos en las importaciones están cerradas todavía, o están escasas sus ventas todavía”, explicó.