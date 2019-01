Red de empresarias pierde 20% de negocios

La Red de Empresarias de Nicaragua (REN) reporta que sus ventas han caído entre 30% y 50%, la mitad de las afiliadas no ha podido cumplir con el pago de sus deudas, y uno de cada cinco negocios tuvo que cerrar.

Un monitoreo de esta organización, realizado a finales de 2018 con una muestra del 40% de las 400 agremiadas, revela que 7 de cada 10 empresarias sufrieron una baja del 50% en sus ventas, y el resto de las propietarias reportan una reducción del 30%.

La presidenta en funciones de la REN, María Eugenia Mayorga, indicó que el ritmo de pérdidas se desaceleró en noviembre, porque en septiembre de 2018 la caída fue más severa, de hasta un 80%.

“Estos datos son un poco positivos (hasta noviembre), pero igual demuestra que las empresas siguen subsistiendo. Son cifras alarmantes, no creemos que este 2019 será más positivo que 2018, al contrario, viene un declive de la economía fuerte y estamos, como organización, preparándonos para apoyar a nuestras socias en asistencia técnica”, explicó Mayorga.

Materia prima

Más de un tercio de las empresas de la REN aseguran que tienen dificultades para obtener materia prima, por la imposibilidad de pagar los créditos con sus proveedores en el exterior. Las empresarias más afectadas pertenecen al sector cuero y calzado.

“Muchos de ellos son (por compras) al crédito. A la hora de no pagar tu crédito, te lo cortan y no pueden seguir produciendo porque no tienen materia prima, y sobre todo porque no se encuentran en Nicaragua. Las empresarias han tenido que sustituir estos bienes importados, pero no es lo mismo en cuanto a calidad”, dijo Mayorga.

Al referirse al sector de cuero y calzado, explicó que la mayoría de artesanas tiene que adquirir en el exterior las materias primas, como tacones y cuero.

La representante de la REN afirmó que el 20% de los negocios cerraron operaciones, por la crisis económica derivada del conflicto sociopolítico que se originó en abril pasado.

Se reinventan

En 2018, se afiliaron a la REN 47 nuevas empresarias y el mismo año unas 10 se vieron obligadas a abandonar la organización. “A partir de las circunstancias surgieron nuevas empresarias, muchas quedaron sin empleo y ocuparon su capital que les quedaba para invertir y crear empresas. Lo que hacemos es instarlas a que se formalicen para que puedan acceder no solo a clientes pequeños, sino, a empresas más grandes”, relató Mayorga.

“Lo primero que ellas han buscado es cómo reducir sus costos, especialmente en locales, en su lugar han migrado a ventas en línea. La mayoría de las empresarias que han tratado de mantener sus empresas han recurrido a este canal”, añadió.

“Las empresarias que tenían hoteles los han convertido en cuartos para alquilar a personas de los departamentos, rentando a muy bajo precio; también rentan por semanas o meses. En otros casos, han transformado en casa club (las instalaciones), entonces la gente llega a pagar por estar en la piscina y consumen alimentos”, dijo la presidenta de la REN.

“Vamos a capacitarlas en estructura de costos, ya que están reestructurando sus empresas y es importante que tengan un control a detalle, para ver cómo van a sobrevivir los próximos seis meses. También están enfocadas en ventas en línea, hay muchas herramientas que les pueden ayudar a explotar este canal”, indicó Mayorga.

Co-Cooking

Las empresarias de la REN buscan alianzas estratégicas. Uno de sus proyectos es el Co-Cooking, un espacio de cocina con equipos especializados que las empresarias del sector de alimentos (35% de las agremiadas) podrán alquilar para preparar productos”.

“Muchas empresarias que producen alimentos no pueden sacar su registro o licencia sanitaria o no cuentan con la inversión para poner las condiciones en su cocina… La idea es hacer nosotras una cocina industrial y que las empresarias vengan y alquilen una o dos horas la cocina, hagan sus productos y que ahí mismo sea su punto de distribución y producción”, explicó la presidenta de la REN.