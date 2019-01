Nicaragua comienza a exportar a países del Caribe

Cinco países de la Cuenca del Caribe (Guyana, Surinam, Antillas Holandesas, Grenada y Barbados) se encuentran en la lista de 15 nuevos destinos de las exportaciones nicaragüenses en 2018.

Aunque los volúmenes exportados a esos países no son muy representativos, según la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), se les debería prestar “especial atención”, por ser mercados potenciales para los bienes nicaragüenses.

Según el Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex), las exportaciones a esos cinco países del Caribe apenas generaron US$842,004.

En volumen, solo se enviaron 7.3 millones de kilogramos de productos, de los cuales siete millones fueron a Guyana y 0.3 millones a Surinam.

Guillermo Jacoby, presidente de APEN, señaló que esos países tienen mucho potencial para los productos de Nicaragua porque “son receptores de turismo y tienen muchos ingresos”.

“Hay una serie de islas donde el turismo es muy importante y demandan un montón de productos, que ellos no pueden producir. Ellos importan muchísimo, para atender a sus turistas, y los precios que pagan normalmente son muy buenos”, explicó Jacoby.

Azucena Castillo, especialista en mercados internacionales y exgerente de APEN, coincidió con Jacoby: “El Caribe siempre ha sido un mercado inexplorado y con cierto potencial”.

“Hay potencial para la venta de granos básicos y otros productos de consumo, porque es una zona muy turística, sin embargo, estas islas no han sido tomadas en cuenta por sus tamaños y por las dificultades de transporte. Tendría que verse cómo se desarrolla la infraestructura naviera, pero a mí me parece que no es un mal mercado”, opinó Castillo.

Según Castillo, lo que se debería hacer en Nicaragua es aprovechar las oportunidades que brinda Estados Unidos, a través del Cafta DR, y adicionalmente buscar otros mercados, para hacer crecer las exportaciones. En ese sentido, la experta aseveró que lo que no se debe hacer, en ninguno de los casos, es descuidar el mercado estadounidense, el más importante para el país.

Jacoby, presidente de APEN, dijo que hay que explorar más para saber cuáles son los productos que más demandan esos países.

En las estadísticas del Cetrex, de manera general, se puede ver que en 2018 a esos países se vendió azúcar, animales vivos, puros elaborados, textiles y sus manufacturas, muebles y similares.

El presidente de APEN también aseveró que hay obstáculos en materia logística.

“Tenemos que aprender a manejarnos en términos de transporte y logística con esas islas, porque entre ellas sí tienen su propios sistemas de transporte y logística. Entonces nosotros, si tuviéramos un puerto en el Atlántico, avanzaríamos un paso para lograr ir a esos mercados”, comentó Jacoby.

Los nueve mercados

Según el Cetrex, en 2018, 15 nuevos países se sumaron a los destinos de las exportaciones de Nicaragua. Estos fueron Mauritania, Guyana, Marruecos, Surinam, Qatar, Irán, Afganistán, Uganda, Antillas Holandesas, Grenada, Barbados, Liberia, Eslovaquia, Angola y Gambia.

Otros países caribeños a los que Nicaragua exportó en 2018, pero también en 2017 fueron Aruba, Cuba, Curazao, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, República Dominicana y Trinidad y Tobago, a los cuales envió alrededor de 48.7 millones de kilogramos de productos, por un valor de aproximadamente US$28.4 millones.

En 2018, las exportaciones de Nicaragua generaron US$2,616.8 millones, 1.1% menos que en 2017. El principal destino fue Estados Unidos, con un valor de alrededor de US$1,041.7 millones.