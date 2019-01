Economía no se reactivará solo con las mipymes

Una política de mipymes debe enfocarse en hacer crecer a esas empresas y no en crear una economía de subsistencia, afirmaron tres reconocidos economistas consultados por El Nuevo Diario.

Asimismo, expresaron que las mipymes por sí solas no podrán reactivar la economía del país, como se quiere dar a entender desde el Gobierno, sino que se requiere también de la participación de grandes inversionistas.

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), señaló que hay una realidad que no se puede negar en Nicaragua: Las pymes representan el mayor número de empresas del país y las que más generan empleos.

Sin embargo, Chamorro explicó que para que una economía prospere tiene que lograr que las mipymes rompan sus barreras y puedan seguir creciendo hasta llegar a convertirse en medianas (las que son pequeñas) y en grandes (las que son medianas), para poder competir a nivel nacional e internacional.

“En este caso, en Nicaragua lo que se está dando es un mensaje eminentemente político, en el cual se está queriendo vender la idea de una economía de subsistencia, o una economía de sobrevivencia, que indican las condiciones económicas complejas que vive actualmente el país. A mi juicio, el único objetivo ahí es propagandístico”, aseveró Chamorro.

Azucena Castillo, economista y exgerente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), dijo que un país pobre, como Nicaragua, no puede vivir con una economía informal, “donde hay cientos de miles de micros y pequeñas empresas, que están fuera del sistema fiscal” y que, si bien “son las responsables del 95% del empleo en este país, generan empleos paupérrimos, sin seguridad social para los empleados”.

“Desafortunadamente, Nicaragua tiene pocos grandes capitales, y en vez de criticar a las pocas empresas grandes nacionales o extranjeras que existen, que son las que pueden invertir en este país, el Gobierno debe de estimular y fomentar con transparencia la instalación de grandes capitales en nuestro país”, expresó Castillo.

La actual legisladora, Castillo, admitió que las pymes son indispensables en un país como Nicaragua. Pero, insistió en que el Gobierno debe plantear urgentemente una política orientada a la formalización de las pymes, ya que actualmente las pymes carecen de instrumentos y facilidades que les permita insertarse en los mercados. “La mayoría de pymes tienen horizontes de vida muy cortos y eso se puede evitar con un programa de atención y acompañamiento para su fortalecimiento e internacionalización”, explicó.

El economista Sergio Santamaría también opinó que pensar en que solo con las mipymes se podrá retomar el crecimiento de la economía del país no es pertinente. “Mientras el empresario no sienta que puede seguir siendo empresario en este país, que su actividad no será interrumpida por decisiones políticas, no se verá una recuperación económica a corto plazo”, aseveró.

Debe haber interrelación

Santamaría indicó que debe haber una gran interrelación entre las empresas pequeñas, medianas y grandes. Por ejemplo, un pequeño productor de café o leche, si quiere insertarse en el mercado internacional tiene que insertarse en una cadena productiva, porque al final el pequeño productor no lo puede hacer de manera independiente, explicó.

“En Nicaragua no hay un problema de demanda, sino más bien un problema de oferta, y para resolverlo se requiere otras políticas, como alta productividad y entrenamiento”, indicó Santamaría.

Por otro lado, el director ejecutivo de Funides aseveró que ningún país ha crecido a través de la autarquía. “Los países autárquicos son aquellos que solo dependen de sus propios mercados locales”.

Castillo refirió que “desde los años 90, con el cambio de sistema de una economía estatizada hacia una de libre mercado, se vino trabajando por un clima amigable a la inversión y la atracción de capitales y hemos sido testigos de una transformación que todavía no se había consolidado en los últimos los 12 años, antes de la crisis”.

Importancia del valor agregado

En la situación actual, si bien es cierto, la mayor cantidad del empleo y el número de empleo los constituyen las pymes, las grandes empresas abarcan la mayor parte del valor agregado del país, opinó Chamorro.

Para Castillo, la economía nicaragüense es débil y frágil. “El territorio de Nicaragua es pequeño y su mercado está compuesto por un seis millones de habitantes. Y dado que la economía descansa en un bajo porcentaje de empresas sostenibles, entre las que sobresalen, si las evaluamos desde su capacidad productiva-exportadora unas 70 empresas clasificadas como grandes, ninguna de ellas por si sola llega a exportar (según cifras del Cetrex) ni US$500 millones al año”, manifestó la economista.

Falta de financiamiento

Por otro lado, el director ejecutivo de Funides afirmó que para que puedan desarrollarse las mipymes en cualquier país del mundo tiene que haber flujos de capitales. “Pero en Nicaragua ya sabemos que en estos momentos el financiamiento está cortado y que el mismo Estado no tiene la capacidad de financiar proyectos de fortalecimiento a ningún sector”, indicó.

El economista Santamaría recordó que las mipymes son las que tienen en estos momentos la mayor restricción de créditos.

Chamorro dijo que ningún país ha crecido en el mundo con una economía de sobrevivencia. “Los países que han crecido en el mundo se han basado en una institucionalidad sólida, en un Estado de derecho, en un Estado democrático, con reglas claras, transparentes y parejas para todos los agentes económicos. No solamente para las pymes, sino para todos”, opinó Chamorro.

Pero según Chamorro, actualmente Nicaragua vive unas condiciones muy distintas a las que caracterizan a una economía en las que las empresas puedan crecer.

“Estos anuncios y estas políticas son vacíos y no coinciden a lo que está pasando en la realidad nacional. El crédito está extinguiéndose; sectores enteros, como el comercio, están contrayéndose; hay poca disponibilidad de créditos para la agricultura y ya no se diga para las pequeñas y medianas empresas. Si el Gobierno, en realidad quisiera ayudarle a las pymes y a todos los sectores de la economía debería comenzar con un diálogo nacional sincero, que traiga cambios democráticos al país y que traiga las disponibilidades de financiamientos a los distintos sectores”.

En eso también coincidieron Santamaría y Castillo, quienes enfatizaron en que debe haber una solución política a la crisis para impulsar el crecimiento mismo de las mipymes.

“Aún en los países comunistas la inversión privada es apetecida, y bien lo podemos ver con el maoísmo en China, donde los grandes capitales llegaron a definir el rumbo que la ese país tomó para lograr incidir en los índices de pobreza”, comentó Azucena Castillo.