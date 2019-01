Ministro de Hacienda aclara que no se aplicará impuesto a remesas en Nicaragua

A las remesas familiares en Nicaragua no se les aplicará ningún impuesto, aclararon hoy el Ministro de Hacienda, Iván Acosta; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; y el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, Wálmaro Gutiérrez.

Desde ayer en la Asamblea Nacional se introdujo un proyecto de reforma a la Ley de Concertación Tributaria, la cual incluía impuestos sobre las remesas, algo que hoy ha sido aclarado por los funcionarios, quienes argumentan que hubo “un error humano”.

“Todo ha sido un error de digitación y nunca se habló de impuestos para las remesas, incluso en la exposición que hice al plenario no mencioné para nada ese tema. Hemos mandado a investigar qué pasó y me han informado que ya no estará eso colgado en la página de la Asamblea Nacional y que fue un error de typeo que pasa muchas veces", expresó Acosta a medios oficialistas.

Por su parte, la Asamblea Nacional divulgó un comunicado en el cual Porras afirmó que las remesas no serán gravadas.

"Las remesas son intocables, no se van a gravar, no existe ningún impuesto, no hay nada que vaya a reducir las remesas", señala el comunicado del parlamento.

Las remesas de Nicaragua representan el 10% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir que representan unos 1,200 millones de dólares.

Según lo planteado al principio en el proyecto de ley, a esas remesas se les iba a aplicar el 15% de impuestos, pero hoy los funcionarios declararon que no habrá ningún gravamen sobre ese dinero.

Gutiérrez, en tanto, dijo que el documento de reforma de ley que está en la Asamblea Nacional no contendrá ninguna derogación del numeral 7, del artículo 79 de la mencionada Ley de Concertación Tributaria.

"Hago la aclaración al pueblo: No hay impuestos para las remesas, la iniciativa de ley que está en la Asamblea no contiene eso y en ningún momento se pensó hacerlo", expresó Gutiérrez.

Explicó que “fue un error humano, al teclear mal el numeral que deroga la exención a las remesas”, pero reiteró que lo corregirán en el proyecto de reforma a la Ley de Concertación Tributaria, para mantener las remesas exoneradas del pago del Impuesto sobre la Renta (IR).

El documento de la iniciativa de reforma a la Ley de Concertación Tributaria, tal como fue presentada este lunes, establece la derogación del numeral 7 del artículo 79 de dicha ley, lo que significaba imponer el IR a las remesas.

No obstante, durante la reunión de este martes de consultas, Gutiérrez aclaró que en realidad el numeral del artículo 79 que se deroga es el número 6, que está referido a la exención de premios en dinero y especies de juegos y apuestas y casino, salas de juegos o premios de dinero de C$ 25,000 hacia abajo.

Por su parte la diputada Azucena Castillo del PLC, dijo que tras escuchar la aclaración del diputado Gutiérrez y del ministro Acosta, dijo que los diputados sandinistas se comprometieron a hacer las correcciones correspondientes en el documento, antes de una aprobación de la ley en el plenario.

"Nosotros estaremos dándole seguimiento para que se hagan las correcciones pertinentes, y estaremos revisando artículo por artículo toda la ley, para que la población esté tranquila", expresó Castillo.