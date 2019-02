AmCham elige a su nueva junta directiva

La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), eligió la noche de este jueves a sus nuevos directivos y al economista Mario Arana como su nuevo presidente.

Además de Arana, la nueva junta directiva de AmCham está conformada por Julio Ramírez con el cargo de tesorero, Ernesto Baltodano como vicetesorero; Giancarlo Braccio como primer vicepresidente y Rodrigo Zamora como segundo vicepresidente; Ariel Granera como secretario y Álvaro Molina como vicesecretario.

Los directores de AmCham en esta nueva directiva son Marco López, Jeannete Duquestrada, Claudia Neira Bermúdez, Mercedes Deshon y Dionisio Cuadra. Dagoberto Arias, asumió el cargo de fiscal.

La Junta Directiva de 2019 está conformada por varios miembros de la junta del año pasado, electa el 31 de enero de 2018.

Maria Nelly Rivas se desempeñó como la presidenta de la Junta directiva de Amcham en 2018, Giancarlo Braccio y Julio Ramírez fueron el primer y segundo vicepresidente, respectivamente. Ariel Granera se fungió como secretario y Álvaro Molina como vicesecretario. Marco López fue nombrado como tesorero, Rodrigo Zamora como vice tesorero y Francisco Castro Matus como fiscal.

Jeannette Duque-Estrada, Claudia Neira, Mercedes Deshon, y Dionisio Cuadra Chamorro y Ausberto Narváez Argüello el año pasado fueron elegidos como directores.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua y es uno de los países con el que Nicaragua tiene un Tratado de Libre Comercio (DR CAFTA), que incluye al resto de la región centroamericana.

Las exportaciones de Nicaragua a Estados Unidos totalizaron los US$ 1041.77 millones en 2018, 4.2% más que las registradas en 2017 cuando ascendió a los US$1,000.07 millones, según datos del centro de Trámites para las Exportaciones (Cetrex).

Los principales productos de exportación hacia el mercado estadounidense son: café, langosta, oro, camarón, ganado, azúcar, banano y pescado.

Las importaciones nicaragüenses traídas de Estados Unidos alcanzaron los US$1,167.69 millones en el acumulado de enero a noviembre de 2018, 4.6% menos que las compras registradas del mismo periodo de 2017 cuando sumaron los US$1225.24 millones, según las cifras más actuales disponibles en el Banco Central de Nicaragua (BCN).

Las inversiones de Estados Unidos en Nicaragua ascendieron en 2016 a US$ 190.8 millones, de acuerdo con la Guía del Inversionista Doing Business in Nicaragua, 2017-2018, presentada a inicios de 2018. Estas representan el 13% del total de inversión Extranjera en el país.