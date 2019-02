Gobierno hará cambios a propuesta de reforma tributaria en Nicaragua

El ministro de Hacienda, Iván Acosta y el presidente de la Comisión de Producción Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez informaron este viernes que la iniciativa de reforma a la Ley de Concertación Tributaria tendrá cambios.

De acuerdo con los funcionarios los cambios a la propuesta de reforma incluyen exonerar de Impuesto del Valor Agregado (IVA) algunos productos como el pollo entero, la carne con hueso y la ropa usada.

Iván Acosta declaró a medios oficialistas que los cambios son parte del proceso de consulta de la reforma fiscal.

Por su parte Wálmaro Gutiérrez afirmó que las transacciones comerciales de bienes usados no serán gravadas.

“Hay temas sensibles, como las transacciones de bienes usados que no pueden y no deben ser y no serán gravados”, señaló Wálmaro Gutiérrez, en una conferencia de prensa este viernes.

La iniciativa de reforma tal como fue presentada el lunes, imponía impuestos a los bienes usados como ropa, vehículo y muebles, así como varios productos que forman parte de la canasta básica, situación que fue denunciada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que rechazó las reformas tributarias, al señalar que una gran variedad de artículos, serían gravados con impuestos de manera directa o indirecta.

Gutiérrez explicó que la Comisión de Producción y Economía del Poder Legislativo aún no ha dictaminado la reforma porque están analizando las propuestas de los distintos sectores empresariales que acudieron a las consultas con los disputados en esta semana.

El diputado señaló que algunas observaciones hechas por los diferentes sectores consultados se “van a incorporar en el proceso de dictamen. Todos los cortes de carne popular también están incorporados acá”, destacó en referencia al hecho de revisar que no se graven cortes de carne que actualmente están exonerados o exentos de impuesto.

“Esto sucede porque hay un proceso de consulta amplió de la ley y la iniciativa de reforma para tener mejoras sustantivas”, enfatizó el legislador.

Wálmaro Gutiérrez también dijo están recibiendo por la vía escrita una enorme cantidad de aportes que considera van a “mejorar” la iniciativa en su dictamen y aprobación en la Asamblea Nacional.