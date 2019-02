Reconocen a Funides como uno de los centros de pensamiento más influyente de América Latina

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) fue reconocida como uno de los centros de pensamientos más influyentes en América Latina, según el “Global Go To Think Tank Index” (Índice de centros de pensamiento) del Instituto Lauder, de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos.

De un total de 88 centros de pensamientos ubicados en países del centro y sur del continente americano, Funides ocupa el puesto número 49 y es el único centro de pensamiento de origen nicaragüense incluido en el índice.

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la organización, expresó que esto se trata de un reconocimiento al trabajo de la institución, a la vez que destacó que es un hecho relevante pues es la “categorización más importante que hay de centros de pensamiento a nivel mundial”.

El “Global Go To Think Tank Index” (Índice de centros de pensamiento) del Instituto Lauder, de la Universidad de Pensilvania, evalúa a todos los centros de pensamientos en el mundo y eso indica la relevancia del reconocimiento al que se refiere el director de Funides.

“Nosotros estamos dentro de los 50 (centros) de mayor influencia en América Latina; en la posición 49. Es un reconocimiento a la independencia y a la calidad de trabajo. Hay que tomar en cuenta que países como Brasil, Argentina, México, Colombia, tienen centenares de centros de pensamientos con presupuestos mucho más grandes, y nosotros en un país pequeño pudimos posicionarnos bastante bien con relación a los demás países”, afirmó Chamorro vía telefónica.

Destacó que este reconocimiento al trabajo ayuda a la imagen de la Fundación, a lo interno y lo externo, pues Funides es el único centro de pensamiento de Nicaragua que aparece en el mencionado rankin. “Esto es un reconocimiento al trabajo del equipo técnico, que con sus análisis marca una pauta en la difusión de temas públicos, nacionales, sociales económicos, institucionales y políticos en el país”, dijo Chamorro.

Después de enterarse de este reconocimiento, Chamorro señaló que mantendrán vigente el compromiso con la “excelencia y rigurosidad de tener una voz independiente, de ser una voz de la verdad en estos momentos difíciles de crisis”.

El primer lugar en Centro y Suramérica lo obtuvo Fundação Getulio Vargas (FGV) de Brasil.

Rechazo total a proyecto de reforma tributaria

El viernes, el Ministro de Hacienda, Iván Acosta, y el diputado Wálmaro Gutiérrez informaron de nuevos cambios a la iniciativa de reforma a la Ley de Concertación Tributaria que originalmente proponía gravar con el Impuesto del Valor Agregado (IVA) a algunos productos como el pollo entero, la carne con hueso y la ropa usada. Consultado al respecto, el director ejecutivo de Funides, Juan Sebastián Chamorro, dijo desconocer si el Gobierno se va a “echar para atrás” en el asunto de la aprobación de la reforma tributaria.

“No sabemos si se van a echar para atrás con las reformas, realmente. Sabemos que hay un tema de iliquidez en las finanzas públicas y eso los está obligando a tomar medidas extremas como estas reforma, pensando quizás de que iba a haber un tipo de consulta, lo que hay es una posición de rechazo total a esa iniciativa”, indicó.

Chamorro explicó que no se ven mayores consultas entre el sector privado y la Comisión Económica de la Asamblea Nacional porque los empresarios no han acudido a ese proceso pues no lo consideran como tema fundamental. “Lo que ha pasado es que el sector privado no ha acudido a las consultas que de manera apresurada se quiso hacer.

Esto no es un asunto de consultar miércoles y jueves para aprobar el viernes. No se ha discutido, porque el sector privado no ha llegado a hablar de la ley porque, como lo han dicho los comunicados de las distintas cámaras, hay temas fundamentales que resolver, antes de hablar de políticas económicas; aquí se tiene que hablar de los presos políticos, libertad de expresión y de los medios de comunicación”, expuso Chamorro.

La semana pasada acudieron a la Asamblea Nacional empresas del sector minero y avícola para discutir los puntos de la reforma concerniente a su actividad.

“Las que llegaron fueron en carácter individual. La mayoría de ellas son empresas transnacionales de capital extranjero que se encuentran en una posición distinta a las de capital nacional. Estas empresas tienen más limitaciones porque, como son extranjeras, no pueden inmiscuirse en temas políticos y se ven que algo las afecta lógicamente es entendible que vayan a la convocatoria. Pero que hayan llegado estas empresas en carácter individual, no significa que se ha hecho consulta con el sector privado”, precisó.

Chamorro insistió en que esta iniciativa de reforma no incentivará un crecimiento económico y no responden al orden de prioridades en las actuales circunstancias de Nicaragua.

“La situación actual del país, no está para medidas que vayan a empeorar la economía. Si fueran medidas para ayudar a la economía a crecer tal vez, pero estas propuestas se han rechazado porque no son medidas tributarias; sino medidas recaudatorias, son acciones para conseguir más plata, entonces no se puede prestar a ese juego. La discusión requiere orden; y primero están los derechos humanos y las libertades, en ese tipo de consulta si podemos participar siempre y cuando se puedan tomar acciones”, finalizó.