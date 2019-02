Déficit del INSS llega a C$2,800 millones

De enero a noviembre del 2018, el instituto Nicaragüense de Seguridad Social (Inss) acumuló un déficit de C$2,877.7 millones, 56.3% más que en el mismo período de 2017 cuando sumó C$1,840.5 millones, según las estadísticas del Banco Central de Nicaragua (BCN).

El déficit financiero es la diferencia entre los ingresos totales y las erogaciones totales de la institución. Hasta noviembre de 2018, el INSS percibió C$23,073.6 millones y sus erogaciones totales (gastos más la adquisición neta de activos no financieros) alcanzaron los C$25,952.2 millones. Las donaciones de ese período ascendieron a C$0.9 millones.

A pesar de que las cifras financieras del INSS no incluyen diciembre, el déficit es de hecho el más alto en los últimos 7 años, según las estadísticas, porque la institución nunca había sobrepasado sus números rojos de la marca de C$2,100 millones.

Los ingresos del INSS experimentaron un leve crecimiento de 1.8%, en relación al acumulado a noviembre de 2017 cuando alcanzó los C$22,657.2 millones. Sin embargo, las erogaciones totales crecieron a una mayor tasa en comparación con los ingresos, porque registraron una alza de 4.5%, mientras las donaciones percibidas de enero a noviembre en 2018 decrecieron 55%.

Del total de ingresos del INSS, el 98.2% (C$22,657.2 millones) corresponde a las contribuciones sociales. Según los datos hasta noviembre del 2018, si las contribuciones sociales se comparan con los registros de 2017 cuando estas ascendieron a C$22,120.7 millones se aprecia un aumento de 2.4%. Los ingresos restantes pertenecen a una categoría denominada por el BCN como “otros ingresos”, y estos fondos totalizaron C$416.4 millones en el período enero noviembre 2018.

Los gastos totales hasta noviembre 2018 (sin incluir la adquisición neta de activos no financieros), ascendieron a C$25,735.9 millones, de los cuales 61.2% (C$ 15,753 millones) son en concepto de prestaciones sociales, 32.4% (C$8,334.3 millones) corresponde a la compra de bienes y servicios y el gasto en remuneraciones a los empleados de la institución representa el 6.3% del total, que en términos monetarios asciende a C$ 1,619.6 millones. Las transferencias sumaron C$1.3 millones, mientras que los gastos no específicos acaparan solamente el 0.1% del total (C$27.7 millones).

De los componentes del gasto, el de mayor incremento fue las transferencias que pasaron de C$0.3 millones (C$300,000) de enero a noviembre 2017 a C$1.3 millones en igual período de 2018.

La compra de bienes y servicios crecieron 9.4%, seguida por las remuneraciones a los empleados con 6.1% y finalmente las prestaciones sociales que mejoraron 3%. “Otros gastos” fue el único componente de los egresos que se redujo 25.9%, según las estadísticas.

Pérdida de empleos

Según los datos del mercado laboral, unos 142,760 trabajadores dejaron de estar afiliados al sistema de seguridad social. Al cierre de octubre 2018 (último período disponible) el INSS contaba con 754,109 de asegurados.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado desde el 2017 que la salud financiera del INSS era uno de los principales riesgos que enfrentaba la economía nicaragüense.