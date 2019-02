Financial Times ubica al INCAE entre los mejores del mundo

El Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE, Business School), logró ingresar a la lista de las mejores 100 escuelas en Maestría en Administración de Empresas (MBA) de la publicación Financial Time. El INCAE es la única escuela de negocios de Latinoamericana en este ranking de categoría mundial.

“Cuando una publicación de prestigio y referencia mundial como el Financial Times cataloga a INCAE entre las mejores del mundo, se refleja la calidad de educación que ofrece nuestra facultad”, dijo al respecto Enrique Bolaños, rector de INCAE Business School.

Bolaños reiteró el compromiso que por años ha desarrollo el INCAE, ayudando “a formar los futuros profesionales que guiarán a nuestros países por caminos exitosos, y a crear líderes éticos, responsables y con la misión de trabajar por el bienestar de las sociedades que los rodean", destacó.

Puesto 96

Fue en la vigésima edición del Financial Time que se posicionó al INCAE en el puesto número 96, “destacándose entre las mejores de la élite”, indica un comunicado de este instituto.

“Me siento sumamente orgulloso de ser el decano Asociado de Maestrías y parte de la facultad de una las mejores 100 escuelas de negocios del mundo, y de la mejor de Latinoamérica. En INCAE trabajamos en la mejora continua de nuestros programas”, sostuvo por su parte Bernard Kilian, decano asociado de Maestrías y Facultad de INCAE Business School.

En el INCAE se enfocan “con el fin de diferenciarnos académicamente de las otras escuelas de la región. El resultado del Financial Times nos reafirma nuevamente que nuestros esfuerzos tienen mérito”, recalcó Kilian.

Actualmente el INCAE gradúa cada año a 300 alumnos en Maestría en Administración de Negocios.

“INCAE me conectó con el mundo. Esta institución cambió mi forma de ver los negocios con barreras geográficas o culturales y me convenció de que el verdadero negocio es globalizado. Para mí no es sorpresa que INCAE sea incluida dentro del top 100 MBA’s a nivel mundial”, señaló Álvaro Barrios Solís al comentar su experiencia en el INCAE, donde logró su MBA Global en el año 2017.

Financial Times es una publicación reconocida mundialmente que se especializa en destacar temas económicos calificando el alcance y los impactos de las escuelas de negocios en el mundo.