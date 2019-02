Empresarias ante futuro incierto, pero sin bajar los brazos

Victoria Báez se define como una artista de vocación, pero desde hace diez años decidió convertir su pasión en un emprendimiento. Así fundó “Baluarte, formación artística” en la ciudad de Masaya, una academia de música, danza y arte.

Durante esa década, la emprendedora Báez ha tenido que enfrentar diferentes desafíos, pero no ha bajado los brazos, ni supone hacerlo.

Báez cuenta que debido a la crisis sociopolítica, que inició el pasado 18 de abril, tuvo que cerrar su sucursal de Granada, y en la de Masaya debió recortar su oferta académica de 14 a 10 disciplinas.

“Trabajamos con niños y jóvenes en la ciudad de Masaya. Siempre es un reto emprender en el área artística y más en estos tiempos, porque suele verse como un gasto y no como una inversión en educación”, se lamentó la emprendedora.

Además, expuso que el aprendizaje del arte se ve como “una actividad extracurricular y lo primero que recorta el padre de familia, al reducir su presupuesto, son estas actividades”.

Báez, quien actualmente es fiscal en la junta directiva de la Red de Empresarias de Nicaragua (REN), se enfrentó, como muchas mujeres, a la disyuntiva de dedicarse al cuido de los hijos o al trabajo convencional.

“Cuando me gradué tenía a mis hijos pequeños y no quería salir a trabajar ocho horas diarias y dejarlos solos. En Masaya no había una escuela de música y así empecé, en el garaje de mi casa, y vi una oportunidad de enseñar lo que sabía y poner en práctica mis conocimientos de administradora. Es decir, unir mi vocación con mi profesión”, afirmó Báez.

“SÍ SE PUEDE VIVIR DEL ARTE”

Para la directora de “Baluarte, formación artística”, que en la actualidad tiene 70 estudiantes y brinda empleo a siete profesores, uno de los retos es la percepción de la gente sobre la formación artística.

“Generalmente, la gente cree que no se vive del arte y de la enseñanza de este, pero yo soy testimonio vivo de que sí se puede. Hemos ido expandiendo y cambiando la mentalidad de las personas, de que invertir en arte es parte de la formación integral de todo niño y adolescente”, expresó.

Marcela Laguna, al igual que Victoria Báez, decidió hace diez años fundar su propio negocio, al que le puso “Cielito Lindo”.

Laguna comenzó cocinando comida tradicional mexicana, que vendía a sus familiares y amigos, y posteriormente, desde hace cinco años, comenzó a utilizar las redes sociales como uno de sus principales canales de venta.

La emprendedora contó que intentó establecer “Cielito lindo” en un espacio físico, pero no les fue muy bien y no pudo cumplir ese sueño. Este año, considera, la situación actual del país no le permitirá incurrir en otros gastos.

“Hubo un intento, pero la verdad es que no nos funcionó, y después vino la crisis que nos afectó y pues menos pensar en local ahora. Los costos fijos en estos negocios pequeños nos comen”, dijo Laguna.

Pero esta mujer emprendedora no ha desfallecido: “Atendemos eventos y realizamos productos por encargos, principalmente, a través de Facebook y WhatsApp. Los podemos ir a entregar o bien el cliente pasa por ellos. El cliente hace el pedido y en una hora le está llegando”, comentó Laguna, quien también es socia de la REN.

EMPRENDEDORAS TENDRÁN UN AÑO MÁS DIFÍCIL

Con más años siendo emprendedora, Ada María Pineda considera que 2019 será un año “muy difícil”.

Pineda también es miembro de la REN y es otra empresaria del sector de alimentos. Desde hace 18 años abrió el “Bufet Excel”, un negocio familiar en el cual su hijo es el chef.

Para Pineda, este año será muy difícil para su negocio debido a la incertidumbre que persiste en el país, sin embargo considera que diversificarse es una de las estrategias para sostener las operaciones.

“Tenemos 18 años de funcionar. Hemos tenido momentos difíciles, hemos estado levantándonos poco a poco. Este año será muy difícil, porque el futuro es incierto. El propósito es poder atender muy bien a nuestro público, poder ofrecer otro tipo de servicios. Además del local, atendemos eventos sociales”, expuso la emprendedora.

“Creativas y valientes”

Las tres mujeres emprendedoras participarán en un foro y una feria que está preparando la REN para el 8 de marzo, en conmemoración del día internacional de la mujer, con el lema “Creativas y valientes”.

En el evento habrá espacios de networking y capacitaciones sobre resiliencia económica y emocional, finanzas, negociaciones y discursos de venta.

María Eugenia Mayorga, presidenta de la REN, expresó que la idea del foro es brindar a las empresarias un ambiente de aprendizaje y motivación para emprender sus proyectos de este año.

Hasta noviembre del año pasado, el 20% de los negocios de las emprendedoras afiliadas a la REN habían cerrado.

A finales de marzo, la organización presentará un monitoreo actualizado sobre el impacto de la crisis sociopolítica en sus empresas.

Mayorga indicó que la idea es que el foro sea propositivo y dinámico.

“(2018) fue un año complejo y queremos dar un espacio a las mujeres donde se capaciten y motiven para poder avanzar este año (2019)”, explicó la emprendedora.

SOBRE EL DIÁLOGO

Mayorga, presidenta de la REN, dijo que esperan que el diálogo nacional que empezará el próximo miércoles, 27 de febrero, pueda contribuir de forma positiva al país, ya que “las mipymes no pueden continuar con la situación actual”.

“Desde REN consideramos que si este tipo de procesos apoya o contribuye a la economía de nuestro país, aplaudimos esta iniciativa. Nuestras mipymes están en una economía de subsistencia y no podemos seguir con esta situación económica a la que se le suman las reformas del INSS y posiblemente las tributarias”, opinó la empresaria.