APEN señala poco valor agregado en exportaciones

Aunque solo el 23% de los productos que exportó este país en el 2018 son considerados por la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) como “tradicionales”, estos fueron los responsables del 53.6% del volumen total exportado y el 78.5% de los ingresos totales generados, frente al 46.4% y 21.5% de los no tradicionales, respectivamente.

De los 105 bienes exportados el año pasado, según el Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex), 24 fueron tradicionales y 81 no tradicionales.

Las exportaciones de Nicaragua se siguen basando en productos tradicionales, pero además de eso, sin valor agregado, sostiene Guillermo Jacoby, presidente de APEN.

En el 2017, las exportaciones tradicionales representaron el 52.9% del volumen total exportado y el 80.1% del valor generado; y las no tradicionales el 47.1% y 19.9%, respectivamente.

Sin valor agregado

De acuerdo con APEN, de los 24 productos tradicionales, solo 8 bienes (el 33%) tuvieron “cierto grado de valor agregado”, el más importante fue el azúcar.

Los otros 16 productos (el 66%) se exportaron sin ser sometidos a ningún proceso de transformación, señaló la organización.

En el 2018, las exportaciones de Nicaragua fueron afectadas en parte por la caída de los precios en los mercados internacionales, principalmente de las materias primas.

Según APEN, se exportaron 50 productos no tradicionales con valor agregado y 31 sin valor agregado.

Precios

La organización de productores y exportadores subrayó que el 57% de los productos no tradicionales aumentó su valor, mientras que en el caso de los tradicionales solo el 21% lo hizo.

Según el análisis de APEN, en el caso de los productos tradicionales exportados, el precio promedio por kilogramo fue de US$1.62, siendo inferior al US$1.83 alcanzado en el 2017, reflejando una reducción del 11.3%.

Por su parte, el precio promedio de los 81 productos no tradicionales fue de US$0.51 por kilogramo, inferior al de los tradicionales. Sin embargo, al dividirse esta categoría entre los que tuvieron valor agregado y los que no, el precio promedio alcanza valores de US$1.27 por kilogramo para los primeros y US$0.25 para los que no tuvieron ningún tipo de procesamiento.

Para Jacoby, en la medida en que se le da valor agregado a los productos, sube su precio y por lo tanto los ingresos generados por ese bien.

Jacoby señaló que actualmente en las exportaciones del país hay muchos productos no tradicionales, pero sin valor agregado. Ejemplificó con la chatarra metálica, la cual, refirió, “puede ser no tradicional, pero no vale nada sin valor agregado”.

Entre los productos no tradicionales con valor agregado exportados por Nicaragua están el queso morolique, quesillo, café procesado, productos farmacéuticos, harina de trigo, productos de la floricultura, artesanías, derivados del cacao, entre otros.

Y entre los no tradicionales sin valor agregado se encuentran plátanos, naranjas, okra, ajonjolí, cacao, malanga, quequisque, mangos, frutas frescas, otros animales vivos, peces vivos, piñas, algodón, chatarra metálica, entre otros.

El presidente de APEN concluyó que en Nicaragua se necesita “una revolución tecnológica, para que podamos hacer cambios sustantivos en nuestra matriz productiva y crear nuevos productos, con mayor sofisticación”.

“Bien sabemos que entre más sofisticado es el producto, más vale. La ventaja es que el precio de un producto con más valor agregado lo pondríamos nosotros, no el mercado”, sostuvo Jacoby. Por el contrario, los principales productos agrícolas que vende Nicaragua, como el café, dependen de los vaivenes de los mercados.

Además refirió que al brindarle más valor agregado a un producto se genera más mano de obra.

“Esa mano de obra se paga con el valor generado de ese producto. Un ejemplo, exportamos frijoles, pero la única mano de obra que se genera es la del campesino que produce los granos, pero si ya exportamos frijoles molidos generamos mano de obra más tecnificada”, indicó Jacoby.