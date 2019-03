Reforma fiscal causa más desconfianza

Entre los socios de la cooperativa de lácteos Chontalac hay preocupación porque la reforma fiscal, aprobada esta semana en el Parlamento nicaragüense, afectará a esta empresa porque perderá el incentivo a la exportación y subiría su pago mínimo definitivo de IR (impuesto sobre la renta).

“Generamos dinero para el Fisco a través del pago de impuesto y este pago se incrementaría más”, comentó Luz Marina Hurtado, gerente general de Chontalac.

El primer golpe del Gobierno a esta empresa de lácteos fue la reforma al sistema de seguridad social, en vigencia desde el 1 de febrero pasado, porque les obligó a recortar puestos de trabajo, quedando en el límite de 49 empleados, para no elevar las cotizaciones al INSS que ahora estipula cotizaciones más elevadas a quienes emplean más de 50 trabajadores.

“Estamos perjudicados por el incremento de las contribuciones al INSS, hemos tenido que prescindir de algunos puestos y lamentablemente sale gente al desempleo, para poder mantenernos en los 49 trabajadores, para estar en una escala más baja y no nos afecte mucho esta reforma social”, se quejó la gerente general de Chontalac.

Ahora, esperan la publicación de la reforma fiscal en La Gaceta, para revisar las listas taxativas y ver qué productos específicos serán gravados, según lás últimas mociones que hicieron los diputados.

Ajustado

Gerardo Páez, gerente propietario de licores Don Juan, una empresa dedicada a la elaboración de licores a base de cacao, jengibre y café, afirmó que la reforma afectará el consumo interno y en consecuencia a empresas de todo tamaño.

“¿Qué hacés como propietario? Asumís los costos y hacés menos rentable la empresa con posibilidad de cierre, porque no llegás al punto de equilibrio o transferís al cliente ese ISC (impuesto selectivo de consumo), y el cliente, con menos capacidad adquisitiva ahorita en Nicaragua, con todo lo que ha habido, no querrá comprar el producto más caro, van a querer asegurar lo primordial (los alimentos)”, explicó Páez.

El impacto de la reforma fiscal generará “más desempleo, informalidad y cierre de empresas”, aseguró el presidente de la Cámara de Industrias, Sergio Maltez.

“Están los incrementos del ISC y más bienes gravados con IVA (impuesto al valor agregado) como los insumos y repuestos para la producción agrícola e industrial; eso afecta los costos directos de producción. Si todo lo demás para completar el producto (insumos y materias primas) lleva IVA, entonces siempre se encarece, porque el precio final del producto será muchos más caro”, agregó.

El presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), Guillermo Jacoby, afirmó que la reforma tributaria no garantiza la eliminación del déficit presupuestario del país de este año.

“Hubo reformas al seguro social, ahora se aprueban las reformas fiscales, y uno se pregunta si será suficiente para tapar ese déficit de más de US$300 millones. No es suficiente. La reforma fiscal pretende tapar un hueco enorme, pero así no es posible; al contrario, esa reforma va a ahuyentar la inversión extranjera y va a crear desconfianza en nuestro sistema político y mientras eso persista no habrá inversión ni crecimiento, entonces eso va a perjudicar al empleado”, explicó.