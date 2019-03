Los grandes y principales contribuyentes tendrán menos tiempo para declarar y pagar impuestos, además de otras afectaciones, confirma el reglamento a la reforma de la Ley de Concertación Tributaria.

“Si se recorta el tiempo, hay más riesgo que haya retrasos en la declaración y eso lleve a multas”, dijo la diputada liberal Azucena Castillo.

En una edición especial de La Gaceta, Diario Oficial, del viernes 15 de marzo, el Gobierno de Nicaragua publicó el reglamento de la Ley 822, cuyas reformas entraron en vigencia el pasado primero de marzo.

Este brinda detalles sobre los períodos de pago y declaración de los impuestos, los productos exentos y gravados y especifica los tipos de contribuyentes y su afectación con la reforma.

Lo expuesto en el reglamento deja ver una medida discriminatoria en contra de los grandes y principales contribuyentes, que tendrán menor tiempo para declarar y pagar impuestos cada mes..

“La declaración del IVA debe realizarse a más tardar el quinto día calendario, del mes siguiente del período gravado”, indica el literal C del artículo 97 del reglamento.

En tanto, "el pago del IVA se realizará a más tardar el quinto día calendario del mes siguiente al período gravado en el caso de los principales y grandes contribuyentes, los demás contribuyentes podrán realizar su pago hasta el día 15 del mes siguiente”, indica el numeral 3 del artículo 98.

PRESIÓN

Azucena Castillo, diputada liberal en la Asamblea Nacional, afirmó que esta reglamentación “es una medida directamente para atacar precisamente a esa clase de contribuyentes del país, se ve que es un tipo de castigo, sesgado a ese sector que ellos (Gobierno) presumen que son los responsables de esto (crisis)”.

La diputada, quien también es miembro de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, añadió que “es una medida para presionar que el sector privado vuelva a sentarse con ellos; obviamente, el Gobierno siente la diferencia en relación a cuando ambos sectores (público y privado) trabajaban juntos”.

“Hoy se ha comprobado que cuando un gobierno no toma en cuenta, o no se acerca a los sectores productivos, no puede solo”, comentó Castillo..

“Dada la crisis económica que atraviesa el país, el sector privado ha decidido que primero se arregle esta crisis política, porque el asunto no se deriva de causas económicas”, agregó.

PROCESO DE PAGO

Con la reforma, la declaración del anticipo de un mes y el Pago Mínimo Definitivo del Impuesto sobre la Renta (IR) se hará en los primeros cinco días calendario del mes siguiente al periodo gravado, según establece el artículo 43 del reglamento de la Ley 822.

Antes, esta declaración y pago mensual se realizaba a más tardar el día quince del mes siguiente, si ese día fuese un día no hábil, el pago era exigible el día hábil inmediato siguiente.

En cuanto a los pagos, ahora la reforma expone que esta se hará en los primeros 15 días calendarios del mes siguiente posterior al gravado.





De acuerdo con Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), este cambio en el proceso de declaración no representa una mejoría, pues el sistema previo a reforma era eficiente.

“Este mecanismo del proceso de declarar no debería de modificarse en el tiempo, que ya estaba establecido y que venía trabajando de una manera eficiente”, precisó.

Sergio Maltez, y la diputada Castillo, coinciden que estos cambios en los periodos de pago y declaración derivarán en mayor cantidad de multas, pues este periodo es demasiado corto.