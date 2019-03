Reformas tributarias ponen en peligro el presente ciclo agrícola

Representantes de los diversos sectores que forman parte de la cadena agropecuaria, advirtieron la mañana de este miércoles que de no derogarse las reformas tributarias, el país estaría en riesgo de quedarse sin el presente ciclo agrícola.

Las afectaciones drivadas por las reformas tributarias han sido expuestas este viernes en conferencia de prensa por líderes gremiales y productores, reunidos en las instalaciones del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

“El ciclo agrícola se ve negro. No habrá ciclo agrícola”, dijo el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Michael Healy.

El productor de maní Álvaro Lacayo, consideró que "efectivamente no habría ciclo agrícola, no porque nosotros no queramos, estamos dispuestos, hay mucha inversión de por medio. El sector agrícola quiere comenzar a preparar tierras, estamos dispuestos a mantener los empleos en el campo y la ciudad, pero no se nos está permitiendo por esa reforma ridícula que han implementado. No es amenaza es una realidad”, advirtió Lacayo.

Por su parte Ernesto Baltodano, presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda), indicó que si no hay ciclo agrícola ellos también etarían afectados pues si los productores no pueden sembrar no hay quien compre los insumos.

“Nosotros como Anifoda estábamos esperando un ciclo agrícola. Tenemos una importación de varios meses antes, ya desde marzo, abril y mayo está entrando bastante producto. Si no hay ciclo agrícola es problema, porque se queda en inventario y no tienes como ubicarlo. Entra también el tema del encarecimiento de esos productos”, dijo Baltodano.

Entre Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y Derecho Arancelario a la Importación (DAI) para la maquinaria agrícola y otro tipo de tecnología, Healy calcula que se pagaría entre US$65 y US$70 millones al año.

“La maquinaria agrícola y otros tipos de tecnología que ocupamos, significan entre US$65 y US$70 millones porque varían de un año a otro. El mayor afectado es el consumidor final. El productor tiene dos alternativas, si vendés el producto interno, aumentás tu precio para cubrir tus costos y al final de cuentas tenés un precio que lo paga el consumidor final; si sos exportador tienes que cerrar debido a que no va a poder competir con otros productores a nivel internacional”, aseveró Healy.

Acciones

El presidente de Upanic afirmó que en las próximas dos semanas podrían interponer un recurso de inconstitucionalidad en contra de la reforma tributaria, sin embargo reconocen que se encuentran en una carrera contra el tiempo, pues el recurso no garantiza un cambio en la ley y la entrada del invierno cada día está más cerca.

“Trece cámaras del Cosep nos amparamos de las reformas del INSS, ahora con la reforma tributaria interpondremos otro recurso. No solo las cámaras del Cosep sino empresas individuales. Tenemos 60 días desde que salió la ley (para interponer recurso) y crean que tomaremos medidas mucho antes de que termine ese periodo. En las siguientes dos semanas estaremos interponiendo un recurso de inconstitucionalidad",

Por su parte Ernesto Baltodano dijo que el “ciclo agrícola no espera”.

“Aquí lo que está bajo amenaza es el ciclo agrícola. No hay competitividad, el costo va a ser insostenible y estamos alertando el riesgo del ciclo agrícola. Los recursos se pueden interponer, pero nuestro ciclo agrícola debe arrancar con las lluvias”, afirmó.

A este tema se sumó Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), quien aseveró que” las lluvias no esperan”, y que este año el sector había dado la cara por el país en medio de la crisis, pero que se espera un decrecimiento de entre 5% y 10%.