Exportación de zona franca bajó en enero

Las exportaciones de zona franca arrancaron con una baja este año, según el más reciente informe del Banco Central de Nicaragua (BCN), porque en enero de 2019 generaron US$221 millones, US$25.8 millones menos que en el mismo mes del año pasado.

Ese descenso, que en términos porcentuales equivale al 10.45%, está asociado a la caída de las ventas de los sectores más importantes de zona franca. Uno de ellos es el textil, que generó US$153.2 millones en enero de 2018, pero en enero de este año solo llegó a US$135.9 millones, mostrando una reducción de US$ 17.3 millones (-11.29%).

Los textiles representaron en enero de este año el 61% de las exportaciones de zona franca, una tendencia similar a la de los dos años anteriores y es el sector de mayor peso en las exportaciones bajo este régimen.

Dean García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (Anitec), dijo a El Nuevo Diario que la reducción se debe a una paralización de los contratos de los clientes, la mayoría en EE. UU. Estos estarían en espera de que mejore la situación de crisis en Nicaragua.

“Hay un problema que tenemos y es la colocación de los contratos debido al nivel de incertidumbre que hay en el país. No es que los contratos están cancelados, sino, que los están reteniendo para ver si la situación mejora un poco. Esa es la estrategia que estamos utilizando con nuestros clientes para tratar de recuperar algo, que no nos cancelen los contratos, sino que los dejen en stand- by (espera)”, afirmó García.

Las exportaciones textiles tienen como destino principal los EE. UU., que adquirió el 85.3% de las exportaciones de enero. Honduras acaparó el 10.1% y México el 1.2%.

Menos empleo

Por las empresas que han solicitado una suspensión temporal de operaciones, ya existe reducción de empleos, aunque todavía no se reflejan en las estadísticas, explicó García.

La zona franca, hasta diciembre del 2018, empleaba a 125,500 personas, 5.8% más que en 2017.

Con la reforma al sistema de seguridad social, en enero de 2019, las empresas maquiladoras del régimen de zona franca tienen que aportar entre US$20 millones y US$25 millones al año, indicó Anitec.

Del total de empleos de zona franca, el 60.2% colaboraba para el sector textil, lo que equivale a unas 75,000 personas, según cifras del BCN.

Caen los arneses

Las exportaciones de arneses también registraron un decrecimiento de 11.4% en enero de 2019, cuando generaron US$40.4 millones.

Las divisas obtenidas por el tabaco experimentaron una caída menos pronunciada, de -5.76%, al pasar de US$13.9 millones en enero de 2018 a US$13.1 millones en enero de 2019.

“Otros sectores”, no especificados por el BCN, sufrieron una disminución de 7.62% al pasar de US$34.1 millones a US$31.5 millones.

Motores de crecimiento

En el 2018, a pesar de la crisis sociopolítica que inició en abril, las exportaciones de zona franca crecieron 8%, una tasa superior a la de 2017, cuando solo creció 1%.

Las divisas generadas por las ventas de zonas francas ascendieron a US$2,870.3 millones.

Pero hoy, según el director ejecutivo de Anitec, los clientes en el exterior están a la expectativa de todo los que pasa en el país.

“Una cosa que posiblemente nos afectó también fue el lío que hubo en la frontera de Peñas Blancas. Es más propagandístico que otra cosa, pero si un inversionista está viendo esa problemática, ¿qué es lo que piensa? No sabe si es legítimo o no el reclamo de Nicaragua o el de los transportistas (costarricenses), solo está viendo que hay una fila de contenedores de tres kilómetros y lo primero que se pregunta es: ¿será que mi mercancía podrá salir mañana? Eso deja ver que hay inestabilidad en el país”, comentó García.