Gobernador de Puerto Rico habla expone el reto de la economía en la isla

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, presentó este miércoles, en su mensaje de situación de la isla, varios objetivos básicos para lo que resta de su mandato y aseguró que las estadísticas confirman una clara mejora de la economía.

Rosselló, ya con la vista puesta en las elecciones de noviembre de 2020 y superada su mitad de mandato, dedicó su tercer discurso de estado a retratar una situación económica encauzada hacia el crecimiento, tras la grave crisis financiera de los últimos años, y a proponer medidas que conviertan a la isla en un territorio próspero preparado para recuperar a sus emigrantes.



Para ello, Rosselló presentó a sus compatriotas la Agenda de Puerto Rico, para, dijo, "continuar adelante, hacia el futuro y no retroceder".

Puerto Rico se declaró en 2016 incapaz de pagar una gigantesca deuda y ante las amenazas de los acreedores de juicios interminables y el riesgo de cerrar las operaciones gubernamentales por falta de liquidez solicitó la colaboración de Estados Unidos, del que es un Estado Libre Asociado.

Ante esa situación, Rosselló desmenuzó hoy en un extenso discurso sus medidas, acompañadas por un mensaje reiterado de un escenario económico en ascenso hacia un nuevo Puerto Rico, capaz de absorber a los cientos de miles de sus ciudadanos que tras el huracán María de 2017 pusieron rumbo a Estados Unidos.



El jefe del Ejecutivo hizo, no obstante, autocrítica y reconoció fallos en su gestión, como las deficiencias de transporte entre la isla principal y las pequeñas de Vieques y Culebra y la falta de medios para realizar las autopsias en un tiempo razonables.



Rosselló dijo que el recuento de los muertos tras el huracán María no fue adecuado y la recuperación del sistema eléctrico fue "lenta y sin urgencia".



El tercer mensaje de estado que Rosselló ofrece al país en lo que va de mandato, desde que se impuso en noviembre de 2016 en las elecciones, llega en un momento en el que los críticos le acusan de no reconducir la economía y con un elevado número de dimisiones entre miembros del Ejecutivo.





Rosselló ha tenido que soportar además en las últimas semanas las insinuaciones de un supuesto trato de favor a su hermano por unos contratos otorgados por el Departamento de Educación al despacho de abogados en el que trabaja.

La Agenda de Puerto Rico que hoy presentó implica en primer lugar que la isla esté plenamente abierta para hacer negocios, gracias a facilitar la creación de empleo, el desarrollo de una nueva economía y la batalla frontal a la burocracia, según dijo.

El segundo objetivo clave de la Agenda para Puerto Rico pasa porque la isla se convierta en lo que denominó el "conector de las Américas", una especie de eje para el continente gracias su relación con el mundo latinoamericano y Estados Unidos.



El tercer punto de la Agenda para Puerto Rico es el de convertir al territorio caribeño en una "isla de innovación" gracias a convertirla en lo que denominó "la sede de la nube humana", atrayendo gente y haciendo que retornen los que emigraron.



La Agenda para Puerto Rico incluye por último que la isla camine hacia el "estado posibilitador", lo que significa que el Estado provea el acceso a la educación y a la atención sanitaria universal.

Para confirmar esa recuperación económica se valió de estadísticas, como la tasa de desempleo, del 8,8 % actual frente al 12 % de cuando llegó al poder.

Recordó que en los últimos 12 meses las quiebras se redujeron un 4 % y en febrero la venta de viviendas aumentó un 19,6 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.



Rosselló se refirió también a Venezuela para subrayar que no se puede ignorar la situación en que vive el pueblo venezolano.

"He denunciado y continuaré denunciando, en solidaridad con el pueblo venezolano, la criminal dictadura de Nicolás Maduro en ese país", dijo.