Microfinancieras pierden más de 69,000 clientas en 2018

La cantidad de clientas de las microfinancieras se desplomó 22% y la cartera de crédito destinada a mujeres se redujo 24%; en el segundo semestre de 2018 en comparación con el mismo lapso de 2017, los resultados son preocupantes pues las empresarias dependen de los créditos para el desarrollo de sus negocios, de acuerdo con el estudio “Situación de las mujeres en el contexto de la crisis en Nicaragua” de la Red de Mujeres Empresarias de Nicaragua y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).



En el segundo semestre del año pasado las microfinancieras registraron 241,212 clientas, lo que representa una reducción de 69,755 clientas (-22%), en comparación con el mismo periodo de 2017 cuando esta alcanzó las 310,967clientas. Mientras que en el caso de los hombres la reducción registrada fue de 40,115 clientes.



En ambos periodos, la mayor parte de clientes de las microfinancieras son mujeres. En el segundo semestre de 2017 representaron el 57% del total de clientes que en ese periodo ascendió a 549,465 mujeres y en 2018 su proporción se redujo en 55% de la cantidad global de clientes, que equivale a 439,596.





Aunque la cantidad de mujeres clientas de microfinancieras fue la de mayor descenso, la reducción en la cartera crediticia fue mayor en el caso de los hombres, pues en el periodo analizado por el estudio, la cartera crediticia destinada a hombres bajó US$65 millones (-23%) y la de las mujeres US$57.3 millones (-24%), según los especialistas de Funides esto se debe a que las mujeres acceden a créditos más bajos que los hombres.



“Quisimos destacar este sector porque tiene cierto enfoque de género. Aunque hay más clientas mujeres, generalmente la cartera de crédito es menor para las mujeres. Esto es porque las mujeres acceden a créditos más pequeños que los hombres.



En promedio los créditos que les otorgaban antes (segundo semestre 2017) son de US$1,190, ahora son de US$1,120. En cambio a las mujeres antes (de la crisis) en promedio era de US$760 y ahora le dan US$740”, señalaron los economistas.

TIPO DE CRÉDITOS

Según el estudio existen cuatro destinos de crédito relevantes para las mujeres dado los sectores económicos donde se desempeñan: préstamos personales, comercio, tarjetas de crédito e industria.



La cartera de crédito de la cartera del sistema bancario nacional, orientada a los destinos anteriormente mencionados en 2017 crecían a tasas entre 3.5% y 16.5%, mientras que en 2018 el comportamiento se revirtió pues mostraron descensos entre 12.9% y 18.2%.



“Más empresarias y empresarios que ahorita tienen crédito con la banca van a tener problema para honrar sus obligaciones y necesitarán alguna asesoría para trabajar temas de restructuraciones de deudas. En el sector de comercio, las mujeres empresarias usan tarjetas de crédito para apalancar ciertos gastos y esto es un sector que también viene cayendo”, señalaron los economistas.

LAS DIFICULTADES



María Eugenia Mayorga, presidenta de la REN, explicó que se necesita una normalidad de la economía para abordar con las instituciones financieras el tema de acceso al crédito, pues la prioridad actual es apoyar para que se cumplan con los pagos de créditos adoptados previo a la crisis.

“Las mujeres ahorita tienen dificultad para pagar sus créditos. El problema no solo es que no puedan pagar sino que no puedan acceder a crédito posteriormente para reinventarse y trabajar en su empresa y de ahí derivan una serie de factores negativos que limitan a la empresaria”, dijo Mayorga.

Así mismo la empresaria manifestó que han trabajado de cerca con las instituciones financieras en capacitaciones para fortalecer la micro, pequeña y mediana empresa (mipymes).



Entre las conclusiones del estudio destacan que la calidad del empleo al que acceden las mujeres ha empeorado, lo que causará una repercusión en el acceso al financiamiento, que es “un tema clave para la reactivación de la economía y para el funcionamiento de las mismas empresas”.