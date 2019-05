Banco Bradesco acuerda comprar BAC Florida Bank

Banco Bradesco, de capital brasileño, confirmó un acuerdo de compra del BAC Florida Bank, calificando la negociación como "estratégica", por un monto de US$ 500 millones.

Bradesco "ampliará la oferta de inversiones en los EEUU a los clientes... así como a otros servicios bancarios como cuentas corrientes, tarjetas de crédito y financiamiento de bienes raíces. También tendrá la oportunidad de expandir negocios relacionados con clientes corporativos e institucionales", indica una nota de prensa de la institución bancaria.

"Estamos muy contentos de ser parte de Bradesco, uno de los bancos más grandes de la región y una institución financiera líder en varios frentes. Nuestros clientes e interesados ​​se beneficiarán de las capacidades ampliadas, los recursos y el extenso alcance geográfico", declaró Julio Rojas, presidente y director ejecutivo de BAC Florida.

Según un comunicado, Bradesco es la tercera compañía de servicios bancarios y financieros más grande de Brasil. Tiene más de 4,600 sucursales y 71 millones de clientes.

BAC Florida, por su parte, tiene 45 años de experiencia, su sede está en Coral Gables y ofrece servicios locales e internacionales, abarcando las áreas de financiamiento de bienes raíces, banca corporativa e institucional, banca privada y gestión de patrimonio, banca personal, comercial y digital.

Al 31 de diciembre de 2018, BAC Florida, que pertenece al Grupo Pellas, tenía activos por un monto de US$ 2,235 millones, un patrimonio de US$ 205.9 millones y una utilidad neta de US$ 29.4 millones.

“Nos complace haber alcanzado este acuerdo de compra de acciones con Bradesco. Creemos que la adquisición de BAC Florida por parte de Bradesco continuará contribuyendo al éxito de nuestros clientes y al desarrollo profesional y personal de los miembros del equipo de BAC Florida ", dijo Carlos Pellas, copresidente de BAC Florida, según una nota de prensa.

Bradesco sostuvo que Florida representa un mercado estratégico para sus planes de expansión.

Añadió que Florida es "un importante centro financiero para clientes brasileños, latinoamericanos y locales. El tamaño del mercado, la conveniencia logística y la zona horaria (entre otras consideraciones) lo convierten en una geografía atractiva y lógica para los planes de expansión de Bradesco".

Este banco de Brasil contaba al 31 de diciembre pasado activos por US$ 357,6 mil millones, un patrimonio neto de US$ 31.3 mil millones y una utilidad neta de US$ 5.9 mil millones.

La compra de BAC Florida por parte de Bradesco queda ahora sujeta a una aprobación de los agentes reguladores.