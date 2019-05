Nuevos emprendimientos deben buscar sostenibilidad

Ana Mayela Campos decidió darle vida a su idea de negocio “Mamá Emprende” hace 1 año. Se trata de una plataforma que facilita la incorporación de tecnología a los negocios tradicionales.

“Es una plataforma virtual y física que busca empoderar a las mujeres para que ellas mismas puedan introducir herramientas tecnológicas, como sitios web, blogs y espacios en redes sociales para sus negocios”, explicó Campos.

El emprendimiento de Campos se consolidó en la primera edición del Programa Emprendiendo 360.

La asesoría interdisciplinaria y un plan de acción financiero fueron clave para que la idea lograra funcionar y permanecer estable, tras más de un año de operación.

Campos, especialista en Ciencias de la Computación, recuerda que antes de ingresar al programa había participado en diferentes eventos para empresarios y en Emprendiendo 360 decidió apostar por la tecnología con un enfoque social.

Durante su participación logró hacer un plan de trabajo con una visión de negocio, para poder comenzar lo más pronto posible tomando un plan financiero.

En Nicaragua actualmente están surgiendo muchos negocios, pero de acuerdo con Sara Lila Cordero, fundadora de la Fábrica Coworking y una de las organizadoras del Programa Emprendiendo 360, hay que romper la mentalidad de satisfacer solo la necesidad de sobrevivir y pensar en los negocios en grande.

“La situación te obliga a emprender. El desafío es que cuando estás emprendiendo por necesidad, pensás en sobrevivir únicamente y es bien difícil pensar de forma estratégica y en grande. La idea del programa es romper esa mentalidad y ayudarle a las personas a pensar en más grande, en ser más creativas y aprovechar ese impulso de los emprendedores”, sostuvo.

Cordero señaló que el objetivo del programa, que se realizará por segunda vez, es apoyar las ideas emergentes con potencial de comercialización dentro y fuera del país y romper con los patrones de sobrevivencia que están caracterizando a las nuevas ideas.

Retos

“Mi experiencia financiera es básica, pero dentro del programa tuvimos asesoría y al finalizar elaboramos un producto que nos indicó con cuánto podíamos arrancar operativamente y los gastos de inversión inicial”, afirmó Campos.

La emprendedora admitió que uno de los aspectos que atenuaron sus costos para iniciar el negocio fue contar con las habilidades necesarias para desarrollar aspectos claves de su negocio por cuenta propia.

Elaine Miranda, especialista en finanzas personales y coach de la primera y segunda edición del Programa Emprendiendo 360, expuso que uno de los problemas financieros más graves en los emprendimientos es el flujo de efectivo, pues al establecer negociaciones con empresas que tienen políticas de pago con retardo se crean presiones financieras.

“Tenemos un serio problema de flujo de efectivo. Muchos emprendimientos mueren y no por falta de rentabilidad, sino por falta de liquidez, y la típica es cuando empiezan a trabajar con una empresa grande y estas tienen políticas de pago de 30, 60 y hasta 90 días. El emprendedor hizo cuentas y efectivamente es rentable, pero como no te pagan en el momento y tiene costo y gastos que solventar pueden morir en esa parte”, señaló Miranda.

La especialista en finanzas recomendó a los emprendedores transformar su mentalidad y reconocer la importancia de las finanzas empresariales sin importar el giro y tamaño del negocio. Asimismo, indicó que el manejo de las finanzas no es estrictamente para el pago de impuesto, pues “el que más se beneficia de llevar y entender el registro es el emprendedor”.

Miranda destacó la importancia de llevar registros financieros específicos y saber interpretarlos, pues ante la ausencia de tales factores el crecimiento del negocio podría verse limitado. Igualmente recomendó a los emprendedores que ya llevan un control financiero que no lo vean como un fin, sino como un medio de toma de decisiones.

“Lo que le digo a la gente es ‘cuando vos no llevás un registro, vas a ciegas. Cuando no entendés tus números no podés tomar decisiones, vas lento, o tomás decisiones demasiado precavidas que no necesariamente son los mejores’. Es bien importante que aprendan y no tengan miedo”, afirmó.

Sara Lila Cordero, fundadora de la Fábrica Coworking y una de las organizadoras del Programa Emprendiendo 360, afirmó que la participación en el programa no tiene ningún costo, ya que cuenta con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude).

En comparación con la primera edición, el programa este año tiene cambios relevantes, como más tiempo para definir la parte financiera del negocio, más sesiones de acompañamiento y más tiempo con los asesores enfocado en problemas puntuales de cada emprendedor.

50 ideas de negocios

En esta segunda edición se elegirán 50 ideas de negocios a las que seis especialistas de diversas áreas, como la legal, marketing, finanzas y liderazgo, brindarán acompañamiento durante 3 meses, después expondrán sus ideas a inversionistas y en la última etapa se elegirán a 30 empresas para un acompañamiento adicional de 6 meses.

Asimismo, la cantidad de empresas a seleccionar será mayor a la del año pasado y está dirigida a nuevas ideas de negocios o a emprendimientos constituidos que pretendan reinventarse.