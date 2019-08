Fallas en nuevo sistema de declaración de mercancías provoca millonarias pérdidas en Centroamérica

La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana (Fecaica), emitió este viernes un comunicado en el que indica que las pérdidas ascienden a US$144 millones, en los primeros tres días de falla, debido a los problemas reportados en los procesos de importación, exportación y tránsito de mercancías en los países centroamericanos.

“Un urgente llamado a las altas autoridades de Sieca para que asuman con responsabilidad y liderazgo esta crisis; informando y comunicando personalmente a los usuarios de la DUCA la solución regional e integral de cómo se restablecerá la normalidad de las operaciones aduaneras y del comercio”, precisa el comunicado.

Fecaica reconoce en su comunicado la importancia de un documento electrónico único como la DUCA que pretendía beneficiar y agilizar el comercio regional, sin embargo, destaca que “en este momento la implementación del DUCA ha creado una crisis incontrolable que no está cumpliendo con su cometido principal”, expone el comunicado.

La DUCA se comenzó a aplicar el pasado martes con el objetivo de simplificar los trámites y agilizar el comercio en la región, según anunció ese día en Guatemala el titular de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca), Melvin Redondo.





FECAMCO TAMBIÉN REPORTA PÉRDIDAS

Sin embargo, según alertó la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica (Fecamco), la entrada en vigencia de las modalidades DUCA-F, DUCA-T y DUCA-D "ha presentado varios inconvenientes técnicos en cuanto a la implementación del sistema".

"Si tenemos en cuenta los datos del comercio del año anterior, podríamos hablar de pérdidas diarias de alrededor de 150 millones de dólares en exportaciones y 265 millones de dólares para las importaciones a nivel regional", indicó la Federación en una declaración pública.

A juicio de la liga empresarial, la situación que se presenta ahora en las aduanas "evidencia que los países de la región no estaban completamente preparados para la debida implementación de este nuevo documento".

PLAN CONTINGENTE



En un intento para tratar de solventar este problema, la Sieca informó el pasado jueves de un plan de contingencia que debería ser aplicado en los países de la región a más tardar el lunes 13 de mayo.



La activación del plan no exime del cumplimiento de las obligaciones aduaneras establecidas en cada Estado parte, ni deberá afectar las facilidades que se concedan a los despachos de envíos de socorro para satisfacer necesidades urgentes o de emergencia que puedan ocurrir en uno o más Estados, refiere Sieca en un comunicado





La contingencia aplica a todas las operaciones de comercio. Tanto la Sieca como los servicios aduaneros de cada país designarán capital humano y ajustes que se consideren necesarios al horario de servicio, a fin de minimizar el impacto en el despacho de mercancías y a las operaciones de comercio, indica.

La Asociación de Transportistas de Nicaragua (ATN) expresó este viernes que continúan las trabas en el comercio terrestre de la región, debido a fallas registradas en el nuevo sistema de Declaración Única Centroamericana (DUCA) que entró en vigencia el pasado martes 7 de mayo.



Los transportistas se quejan del retraso que ha significado la implementación del nuevo sistema digitalizado para la Declaración Única Centroamericana (DUCA) con el que se pretendía agilizar los trámites aduaneros, pero hasta el momento está produciendo resultados contrarios.



ATN CALCULA PÉRDIDAS POR US$1.5 MILLONES



Marvin Altamirano, presidente de la ATN indicó que por las fallas en el sistema se ha paralizado el despacho de mercancías, las pérdidas para el sector transporte nacional equivalentes a US$1.5 millones. En Centroamérica existen 125,000 vehículos de carga registrados; de estos el 80% está detenido debido a las fallas en el sistema DUCA.

Según refiere el presidente de la ATN el plan de contingencia no es uniforme pues aunque Nicaragua ya activó el plan, otros países no lo han activado por lo que la mercancía no puede ingresar al país de destino.



“Nicaragua emitió una circular técnica en donde establece que mientras se resuelve el problema de la plataforma de la DUCA van a despachar a los camiones por medida de contingencia, es decir se les dará un documento para que salgan del país, sin embargo en países como Guatemala y Costa Rica y Honduras, no están aplicando el trámite es decir que si uno los despacha y si van a esos destinos no se recibe”, explicó Altamirano.

NUEVE CASOS EN NICARAGUA

Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua, indicó que en el caso de Nicaragua al jueves se reportaban nueve casos en donde las mercancías se encuentran detenidas pues no se emitió la DUCA. Otros países han reportado pérdidas que superan los US$10 millones debido a las fallas de la plataforma.





“El lunes a las 6 de la tarde se detenía el antiguo sistema para que el martes entrara el nuevo, (la DUCA). Parece que no hubo coordinación entre los sistemas de aduana de los países, esto ha provocado una alteración en la cadena comercial centroamericana y hay perecederos que se han estado dañando en fronteras. En el caso de Nicaragua se han reportado nueve casos de paro”, expuso Maltez.



Por su parte, Altamirano expresó que la capacidad del sistema es muy baja para el volumen de cada declaración que van desde 5 a 50 páginas. El transportista mostró dos documentos de DUCA, una que era de menos páginas que estaba calificada como aprobada, y otra más extensa que fue calificada como nula. El transportista instó a las autoridades de la Sieca y a los gobiernos del resto de países a buscar soluciones para solventar las dificultades.

“El jueves pudimos hacer solo dos DUCA en Somotillo. Es un sistema digitales con capacidad muy reducida para almacenar documentos”, aseveró Altamirano.

Afirmó que algunos transportistas desconocían la entrada en vigencia del nuevo sistema DUCA, aunque la Sieca emitió en marzo una serie de video tutoriales sobre el llenado de los formularios.



El presidente de la ATN expuso que una complicación adicional es la administración de la plataforma digital de la DUCA por parte de la Sieca, pues al ser una entidad con un horario establecido, limita la capacidad de resolución de problemas en caso de fallas en el sistema.



“Esta es un plataforma regional que es administrada por Sieca en Guatemala, trabaja de 8 a 12 del día y de 1 a 5 de la tarde. Cuando hay un problema en el sistema, en fines de semana, no podemos hacer nada si los del Sieca llegan hasta el lunes a trabajar”, dijo.

CIERRE DE FRONTERAS

Altamirano informó que transportistas de otros países centroamericanos proponen un cierre de fronteras como medida de presión para la solución de los problemas que presenta la plataforma.



“Los transportistas de El salvador, Honduras y Guatemala están proponiendo que se haga un cierre de fronteras si los gobiernos no resuelven esta situación, no podemos seguir trabajando si el sistema no funciona. Sentimos que por nuestra parte se ha hecho algo, pero como hay otros (países) que no lo han hecho de nada sirve que uno la aplique (plan de contingencia) si el otro no la recibe”, dijo.





El pasado 8 de mayo, José Adán Aguerri, en calidad de presidente del Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE) envió una misiva a Asisclo Valladares, presidente Pro Tempore del Consejo de Ministro de Integración Económica de Centroamérica (Comieco) para aplicar urgentemente un plan de contingencia regional armonizado y la suspensión de multas de los servicios aduaneros relacionadas con la DUCA mientras perduren las fallas del sistema.

Costa Rica aplica contingencia

El Ministerio de Hacienda de Costa Rica informó este viernes que ante los problemas técnicos que sufre el nuevo sistema aduanero centroamericano, ha decidido emitir un instructivo de contingencia en sus aduanas y coordinar con otros países para evitar atrasos en el comercio, según reportó la tarde de este viernes la agencia de noticias EFE.

"Este instructivo es aplicado en todas las aduanas del país, de esta forma se procura minimizar los posibles atrasos al momento del tránsito de mercancías por las aduanas, con lo que se facilita su importación y exportación, sobre todo, de los productos perecederos", aseguró el Ministerio de Hacienda.

Por su parte, el director general de Aduanas de Costa Rica, Juan Carlos Gómez, aseguró que Costa Rica está realizando "coordinaciones entre las Aduanas de los distintos países con el fin de facilitar el comercio mientras se normaliza la implementación del DUCA".