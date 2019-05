Microfinancieras tienen menos financiamiento para ciclo agrícola

Las microfinancieras afiliadas a la Cámara de Microfinanzas (Asomif) solo destinarán unos US$50 millones para el presente ciclo agrícola de Nicaragua. Ese monto es inferior en 45% al destinado en 2017, cuando Nicaragua no estaba en crisis.

En el 2017, las microfinancieras afiliadas a Asomif, destinaron aproximadamente US$92 millones para el financiamiento del ciclo agrícola, dijo Verónica Herrera, presidenta de esa cámara.

Según Herrera, en el 2018 las microfinancieras ya se vieron afectadas por la crisis, logrando colocar solo US$89 millones. Pero explicó que esa cifra se logró gracias a que en la primera parte del ciclo lograron colocar una buena parte del financiamiento.

Incertidumbre

Herrera dijo que la caída en el financiamiento del presente ciclo agrícola (2019-2020) se debe a varios factores. Uno es que los fondeadores externos han reducido en un 50% los fondos que prestan a Nicaragua, a través de las microfinancieras.

Además, dijo que los productores tienen incertidumbre de tomar la decisión de sembrar o no por la misma situación de crisis que atraviesa el país. “Estos dicen yo no quiero deuda, porque no sé si voy a vender o no, y no voy a quedar mal”, expuso la presidenta de Asomif.

Otro factor que incidirá en la menor disposición de financiamiento de parte de las microfinancieras será la caída del precio internacional del café, dijo Herrera.

Las microfinancieras generalmente apoyan el financiamiento de cultivos, como café, arroz, maní, frijoles, maíz, entre otros, comentó Herrera.

“A estas alturas, otros años, ya habíamos colocado la mitad de nuestros fondos destinados al ciclo agrícola, pero ahora solo llevamos el 30%. Hay instituciones (microfinancieras) que tienen mucha concentración en café. Sí van a mantener financiamiento a ese sector, pero lo van a reducir más o menos en un 20%”, explicó Herrera.

Para el ciclo agrícola 2019-2020, el Gobierno proyecta sembrar un área de 1.5 millones de manzanas y cosechar 1.4 millones de ellas (3.1% mayor con respecto al resultado del ciclo anterior 2018-2019).

“¿De dónde creen que va a salir el financiamiento para el agro? ¿Cómo creen que va a hacer el sistema productivo para adquirir los insumos, si estos han subido su costo entre un 20% y 30%?”, dijo recientemente el economista Mario Arana, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham).