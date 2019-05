Superintendencia obliga a bancos a abrir durante paro nacional

La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) informó que la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Siboif) les notificó que todos los bancos asociados deberán cumplir sus servicios según lo establecido a los artículos de la ley 561, Ley de Bancos, Instituciones Financieras no bancarias y grupos Financieros y la ley 316, Ley de la Siboif.

Asobanp, a través de un comunicado, le respondió al Gobierno y le instó a que “sea facilitador de las condiciones necesarias para que todos los ciudadanos podamos ejercer libremente nuestros derechos y poder restablecer la vida democrática de Nicaragua”.

Asobanp asegura en su comunicado que “todos los bancos del sistema financiero hemos cerrado durante los paros nacionales que se dieron durante el año 2018 en el contexto de la crisis socio política que vive el país, velando por la seguridad de nuestros clientes y colaboradores”.

No obstante, el Gobierno ahora les exige “que están en la obligación de prestar ininterrumpidamente los servicios de intermediación financiera y otros servicios con recursos públicos, los cuales se consideran de interés público, a todos los clientes que el banco ha venido atendiendo de forma continua”.

La asociación declaró que ratifica su respaldo a la demanda su ciudadana de poner en libertad a las personas detenidas en el contexto de las protestas cívicas iniciadas en 2018.

Asimismo, Asobanp exigió el cumplimiento del Gobierno de los acuerdos a los que llegaron con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en la mesa de diálogo.

“Consideramos imperativo que el Estado garantice inmediatamente la libertad, la justicia y los derechos humanos, para que prevalezcan en el país proceso democráticos, libres, justos transparentes y supervisados”.

La Alianza junto con otras organizaciones de la sociedad civil convocaron a un paro nacional de 24 horas este jueves 23 de mayo, en demanda para que el Gobierno libere a los manifestantes que continúan detenidos. Algunas cámaras empresariales afirmaron que apoyarán el llamado a paro nacional. En el 2018 se realizaron tres paros nacionales, todos duraron un día.

En redes sociales circuló un comunicado del banco Lafise informando que abriría sus oficinas este jueves, durante el paro. El Nuevo Diario llamó al presidente de ese banco, Roberto Zamora, pero no respondió las llamadas. Luego, la directora de Comunicación de Lafise, Irene Mercado, dijo a las 7:30 pm que cualquier comunicado era falso por que no habían emitido ninguno informando si abrirían o no durante el paro.