Pocos usuarios en bancos que abrieron durante paro nacional

Pocos clientes llegaron el jueves a los bancos que, durante el paro nacional, abrieron por órdenes de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif).

El Nuevo Diario pudo constatar que las sucursales de Lafise, BAC, Ficohsa, Banpro y BDF abrieron en varios puntos de Managua.

Los bancos abrieron como de costumbre a las 8:30 a.m., pero sin personas esperando en su puerta de ingreso y con el parqueo para clientes con pocos vehículos.

Un equipo de El Nuevo Diario pudo constatar que al momento de abrir, en los cubículos de los bancos había pocas personas esperando.

El paro nacional del jueves lo convocó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

Cosep: Ciudadanos hicieron paro nacional

José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y miembro del equipo negociador de la Alianza Cívica, dijo que la baja presencia de clientes en los bancos y en el comercio en general, se debe a que los ciudadanos se sumaron al paro nacional.

“La asistencia en los mismos bancos fue muy limitada, con la combinación de, por un lado, lo que fue el efecto del paro de negocios y, por el otro, el efecto del paro ciudadano. Los ciudadanos se expresaron no comprando o no asistiendo a trabajar, y eso es parte de esa situación que se reflejó en algunas sucursales de los bancos, donde efectivamente no llego personal a trabajar y, por lo tanto, no había capacidad para poder abrir esas sucursales”, dijo Aguerri.

El representante del Cosep sostuvo que los bancos enfrentaron una situación especial, porque en algunas sucursales los empleados decidieron sumarse al paro nacional.

“Creo que no se puede forzar a la gente a que no haga lo que su conciencia le dicte. Desde ese punto de vista, el ciudadano tiene ese derecho y deber, desde este punto de vista, se presentó una situación que va más allá de lo que la administración de la empresa pudo haber decidido”, dijo Aguerri.

Mario Arana, presidente de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (AmCham), confirmó que los bancos no tenían muchos clientes este jueves.

“Hubo sucursales que estaban abiertas, pero no tenían a nadie adentro, ni filas. Muchas sucursales ni siquiera abrieron, porque no llegaron los trabadores; en otros casos cerraron temprano por la tarde. Fue bien dinámico esto, la gente se manifestó y se quedó en su casa”, afirmó Arana.