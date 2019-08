Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

01 Enero 2008

7:52 p.m. |

END

Economía creció 6.7% en Honduras

Tegucigalpa / EFE

Honduras cerró 2007 con un crecimiento económico de 6,7 por ciento, aunque la inflación acumulada en noviembre alcanzó el 8,7 por ciento, informó la presidenta del Banco Central, Gabriela Núñez.



La inflación, que al cerrar diciembre podría llegar al 10 por ciento, obedeció al alza de precios de los alimentos y otros factores externos, según la funcionaria.



La economía tuvo un crecimiento del 6,7 por ciento, mientras que en 2006 fue del seis por ciento, subrayó Núñez a periodistas.



Agregó que el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó de 10 mil 832 a 12 mil 375 millones de dólares, y advirtió que para 2008 las perspectivas no son muy prometedoras por las amenazas externas, que podrían tener repercusiones en la economía nacional.



El crecimiento económico de este año obedeció a la mejora que experimentaron sectores como el financiero, la pesca, ganadería, agricultura y la industria de la construcción, entre otros.



Crecen las ganancias de banco bolivianos

La Paz / EFE

Las ganancias de los bancos bolivianos alcanzaron los 93 millones de dólares en 2007, frente a los 41 millones obtenidos el año anterior, según un informe oficial difundido por el diario La Prensa, de La Paz.



El informe de la Superintendencia de Bancos explica que ese importante aumento de las ganancias se debe, principalmente, al “incremento de la cartera de créditos y a los ingresos generados por inversiones en títulos valores y por operaciones cambiarias”.



Asimismo, los depósitos bancarios sumaron 5 mil 227 millones de dólares este año, con un aumento de 1 mil millones en relación a la gestión de 2006.



Sólo en 2007 se abrieron 420 mil nuevas cuentas, precisa el informe de la entidad estatal.



También se elevaron las colocaciones de crédito de la banca hasta los 4mil 193 millones de dólares, un 16 por ciento más que en 2006.



Entra en vigencia Mercado Común Árabe

Abu Dhabi / EFE

El acuerdo para la creación de un Mercado Común entre los seis países de la rica alianza árabe del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) Pérsico entró ayer en vigor, lo que supone un importante paso hacia la integración económica en esa región.



A partir de ayer los ciudadanos de Arabia Saudí, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y Omán, que integran el CCG, recibirán un trato igual en todos los estados de esa organización regional.



Esta igualdad será aplicada en casi todos los ámbitos económicos y comerciales, incluidos el trabajo, el establecimiento de inversiones, el movimiento de capitales, la residencia y la adquisición de inmuebles, entre otros.



El secretario general de dicho organismo, Abdelrahman al Atiya, subrayó que el objetivo es atraer inversiones árabes a la región y destacó que la medida “fortalecerá la posición negociadora del CCG con los bloques económicos internacionales”, según los medios de comunicación de la región.



Se “disparan” los precios en Portugal

Lisboa / EFE

Los portugueses comienzan el nuevo año con noticias muy poco alentadoras acerca del aumento de precios de productos básicos, sólo compensado con un eventual incremento salarial que se sitúa en el 2 por ciento.



Ya los conductores de coches que pasaron por el peaje antes de la media noche del lunes, al regresar ayer encontraron un incremento del 2,6 por ciento en las tarifas.



Pero las noticias son peores cuando se llega al precio del pan, que se calcula subirá entre el 10 y el 15 por ciento, según los fabricantes, debido al incremento de las materias primas, tendencia que seguirá también el del arroz, aunque todavía no han sido fijados los valores del aumento

El precio de la electricidad se calcula que aumentará el 2,9 por ciento, según la propuesta presentada por la Entidad Reguladora de Servicios Energéticos (ERSE).



Prohíben el tabaco en restaurantes franceses

París / EFE

El tabaco desapareció ayer definitivamente de bares y restaurantes franceses, en virtud de un decreto del Gobierno que, en el caso de no ser respetado, supondrá la aplicación de multas para los infractores.



El pasado primero de febrero de 2007 entró parcialmente en vigor ese decreto que prohíbe el tabaco en lugares públicos cerrados pero que aplicaba entonces una moratoria de once meses para bares, restaurantes, discotecas y casinos.



Con el paso al nuevo año el decreto es de aplicación plena y no habrá más moratorias, según el Ministerio de Sanidad que, sin embargo, ha concedido que en el primer día de 2008 no haya controles por parte de las autoridades.



Sí los habrá a partir de hoy en los cerca de 200 mil locales afectados por la medida, donde encender un cigarrillo puede costar al infractor entre 68 y 450 euros (100 y 662 dólares), mientras que los propietarios del establecimiento deberán pagar multas de entre 135 y 750 euros (200 y 1 mil 100 dólares).



El único refugio de los fumadores en bares y restaurantes serán unos recintos herméticamente cerrados, con sistemas de extracción de aire independientes de la ventilación del resto del local, y donde no podrá haber prestaciones de servicios, así como en terrazas abiertas.



Desafíos en Chipre tras introducción del euro

Nicosia/EFE

Las máximas autoridades de Chipre han calificado de “hazaña” y de “nuevos desafíos y oportunidades” el cambio de la libra chipriota, en vigor desde 1879, al euro, que entró en circulación la medianoche de ayer.



La eurozona se amplía así de 13 a 15 países, ya que Malta, otra isla mediterránea, también se adhirió a la Unión Económica y Monetaria (UEM), que cuenta ahora con 320 millones de personas.



“Si nuestra adhesión en la Unión Europea (UE) se considera como un gran éxito, entonces nuestra entrada en la eurozona y la introducción del euro, justificadamente, se puede considerar una hazaña”, dijo el presidente Tassos Papadopoulos a la media noche durante una celebración el primero de enero en el ministerio de Economía.



Papadopoulos fue el primero en retirar un billete de euro de un cajero automático y señaló que “el primero de enero no significa sólo el comienzo de un año nuevo, sino el punto de salida de un nueva era para la isla”.



Por su parte, el Gobernador del Banco Central de Chipre, Athanasios Orfanides, caracterizó la adhesión a la eurozona como “el comienzo de nuevos desafíos y de nuevas oportunidades”.