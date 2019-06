Desembolsos a Nicaragua continúan congelados

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) redujo sus desembolsos a Nicaragua en 65.6% durante el año 2018, aún sin la aplicación de la ley estadounidense Nica Act, aprobada en diciembre del año pasado.

Según el Informe de Actividades 2018 del BID para Centroamérica y República Dominicana, el monto de los desembolsos de ese organismo multilateral para Nicaragua fue de US$99.5 millones, 65.6% menos en comparación con los US$289.5 millones de 2017. Además, el BID solo aprobó US$24 millones en financiamiento a Nicaragua en 2018, de acuerdo con el informe.

Azucena Castillo, diputada liberal y miembro de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, explicó que debido a la crisis sociopolítica se desaceleraron los desembolsos de recursos del BID y del resto de organismos multilaterales, incluso, sin ser todavía una consecuencia de la Nica Act.

“Lo que aparentemente ha pasado en eso es que es una medida directa del BID, que decidió espaciar sus desembolsos”, dijo Castillo.

Agregó que la ejecución de proyectos y programas del Gobierno han venido disminuyendo en Nicaragua, como revela el más reciente informe del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). “Parte de los fondos destinados para inversión pública se destinaron a las reservas (internacionales)”, aseveró la legisladora.

En Nicaragua, los desembolsos de los organismos multilaterales se realizan conforme a la ejecución de los programas y proyectos, indicó Castillo.

BCIE no podría solo

Castillo comentó que entre el BID, el Banco Mundial y el BCIE completan alrededor del 85% de las fuentes de financiamiento del país, entre los cuales, el más fuerte es el BID.

Según las estadísticas de deuda externa del Banco Central de Nicaragua (BCN), el BID es el principal organismo multilateral que brinda financiamiento al Gobierno de Nicaragua. Hasta el pasado 30 de abril, el saldo de la deuda con el BID ascendió a US$2,042.4 millones, por encima de los US$1,032.9 millones y US$641.9 millones, del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Banco Mundial (BM).

Para el economista José Vélez Morgan, el BCIE no podrá cubrir todos los recursos que dejen de desembolsar el BID y el BM.

“El BCIE tiene una línea de crédito para proyectos aprobada y probablemente va a seguir haciendo desembolsos, pero ahora se le complican las cosas al BCIE, porque es financiamiento para ejecución de proyectos y tienen que reportar cumplimiento de obra. La inspección es mucho mayor”, explicó.

La diputada Castillo dijo que el Gobierno debe pensar bien si se sigue endeudando con el BCIE, porque los préstamos con ese organismo no son muy concesionales. “El BCIE presta bastante caro”, afirmó.

Fondos bloqueados

Los desembolsos de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI) para Nicaragua seguirán bloqueados y probablemente se comiencen a cancelar muchos proyectos que habían sido aprobados por esos organismos, opina Vélez Morgan.

Indicó que los organismos multilaterales afectados por la ley estadounidense para sancionar a Nicaragua, Nica Act, no están haciendo ningún tipo de desembolsos al país, porque los desembolsos de préstamos de esos organismos (BID, BM, FMI) se detuvieron desde que el presidente estadounidense Donald Trump ratificó la Nica Act, el 20 de diciembre de 2018.

“A partir de ese momento entró en vigencia la ley y el plazo de 180 días que dieron para que el secretario de Estado y el del Tesoro brinden un informe, simplemente son para que ellos detallen cómo bloquearon los desembolsos, cómo encontraron pruebas de violaciones a los derechos humanos y lo que hicieron en su gestión. Hay un porcentaje de desembolsos de proyectos o programas que estaban en ejecución y la plata ya estaba en las manos de las empresas ejecutoras”, indicó Vélez.

Según el economista, los desembolsos seguirán bloqueados y probablemente se cancelarán proyectos, porque en Nicaragua no ha habido ningún avance en los objetivos que propone la Nica Act.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno nicaragüense evite las sanciones, liberando a todos los presos políticos, Vélez dijo: “En la Nica Act ni siquiera está reflejada la liberación de los presos en Nicaragua, porque no estaba considerada al momento que se emitió la ley. Lo que sí está es que exista un proceso democrático y elecciones libres, lo cual parece difícil de cumplirse. Entonces, no parece que haya algún cambio. Creo que no hay forma de detenerla”.

El próximo 18 de junio se cumple la fecha tope para liberar a todos los manifestantes detenidos en el contexto de la crisis sociopolítica del país, manifiesta un acuerdo entre el Gobierno y la oposición, dos días después, el 20 de junio, el secretario de Estado y el del Tesoro de los EE. UU. presentarán un informe sobre la Nica Act al Congreso de ese país.