Sector lácteo pierde US$8.6 millones en exportaciones

Las exportaciones del sector lácteo en su conjunto tuvieron una disminución de alrededor de US$8.6 millones en el período enero-mayo de 2019, con respecto al mismo lapso de 2018.

En los primeros cinco meses del año, según el Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex), las ventas de productos derivados de la leche generaron US$44.5 millones, US$8.6 millones menos en comparación con los US$53.1 millones del mismo período de 2018.

Entre esos productos están queso morolique, quesillo, queso mozarella, leche entera, queso fresco, leche descremada, leche fresca, queso cheddar, leche evaporada, entre otros, los que sufrieron caídas desde 5.1% hasta 96.8%.

La caída en el valor de las exportaciones de lácteos, según los datos del Cetrex, se debe a una caída considerable del volumen vendido, porque mientras en entre enero y mayo de 2018 se exportaron 21.4 millones de kilogramos de esos productos, en el lapso enero-mayo de 2019 se enviaron al exterior 17.5 millones de kilogramos, es decir, 3.9 millones menos.

Oscar López, director ejecutivo de la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo (Canislac), culpa a la crisis sociopolítica del país por la caída de las exportaciones de todos esos productos.

López dijo que la crisis no se quedó en 2018, sino que ha desencadenado muchas consecuencias que en la actualidad se están sintiendo en este sector. “Por ejemplo, todo el incremento que se dio en las obligaciones fiscales de las plantas industriales de lácteos ha hecho que algunas de estas disminuyan su capacidad de exportación y en consecuencia ha aumentado la informalidad en el sector. Las 36 plantas formales, que están bajo el sistema de inspección de la autoridad competente (en este caso el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria) están en desventaja, porque las plantas informales no pagan impuestos ni pasan ninguna inspección”, aseveró López.

Por otra parte, el director ejecutivo de Canislac señaló que los ganaderos no han estado bien preparados para la producción en los primeros meses del año.

“El año pasado enfrentamos una crisis bastante compleja y los productores no se prepararon bien para los primeros meses del año, porque no hay créditos disponibles. El período de enero a mayo, que es el de esta caída de las exportaciones, son los meses más críticos, en los que se extiende el verano, pero muchos productores no tenían alimentos para sus vacas. Eso disminuye considerablemente el volumen de leche disponible”, expresó López.

René Blandón, presidente de la Comisión Nacional de Ganaderos de Nicaragua (Conagan), coincide con López en que la crisis ha provocado una baja en la producción de leche y eso ha afectado a las exportaciones de ese sector.

Además, coincidió en que las reformas fiscales están afectando a los ganaderos, porque incrementó los costos de los insumos agropecuarios.

“Al ganadero se le hace bien difícil atender de la misma manera a su ganado y si antes tenía muchos problemas, ahora tiene más. Yo pienso que la crisis cada día se profundiza más para este sector. En primer lugar, no hay financiamiento. Antes había financiamiento para darle mantenimiento a la finca, pero ahora el productor se siente agobiado, porque todos los productos veterinarios se han incrementado mucho”, indicó Blandón.

El líder ganadero también mencionó que una de las procesadoras de leche más grande del país está acopiando menos leche, porque los caminos de acceso a las fincas ganaderas, en las zonas montañosas del país, están dañados.

Impacto a productores

Para López, la caída de las exportaciones tiene un impacto serio en todos los eslabones de la cadena productiva del sector lácteo, pero destacó que uno de los más afectados es el de los productores.

“Estamos hablando de ocho y pico de millones de dólares, lo que implica que parte de esas divisas tampoco fueron integradas al primer eslabón de la cadena (los productores). Provoca que se disminuya la capacidad adquisitiva del sector rural del país. La leche es y siempre ha sido el sostén diario de las familias del campo (que se dedican a la ganadería). Es su fuente de ingresos diariamente. Pero, como podemos ver en los datos, hubo un gran volumen de leche que no fue acopiado y se dejó de exportar, y por lo tanto fue dinero que no entró al primer eslabón de la cadena de la leche”, explicó López.

René Blandón también aseveró que la caída de las exportaciones golpea a los ganaderos, sobre todo porque en Nicaragua “todavía se produce en condiciones tradicionales y conservadoras”. “El productor siempre necesita de liquidez, que sale de la producción de la leche”, explicó el presidente de Conagan.

Mercados no se han recuperado

El director ejecutivo de Canislac señaló que muchos de los clientes salvadoreños que optaron por buscar otros proveedores de queso en la región el año pasado debido a la crisis no se han recuperado al 100%, aunque admitió que en este momento ya no se están perdiendo clientes.

“El año pasado se perdieron clientes por culpa de la crisis, por desabastecimiento por parte de las plantas nicaragüenses y ahora estamos tratando de recuperarlos, lo cual no se logra de la noche a la mañana”, opinó López.

Lo mismo opinó René Blandón, de Conagan, quien aseveró que los mercados han venido reaccionando, pero lentamente. Blandón mencionó los casos de Guatemala y El Salvador, que son los principales mercados de los lácteos nicaragüenses, donde además hay políticas de protección para sus propios productores, lo que pone trabas de acceso a los productos nicaragüenses.