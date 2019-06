Precio de energía ha subido 6.3% desde enero

El consultor en temas energéticos de la empresa Multiconsult, Larry Sotelo, afirmó que este año se han producido alzas en el servicio de energía de casi 1.5% mensuales en promedio, que no fueron anunciadas.

En total, de enero a junio, el precio de la energía eléctrica para todos los sectores en Nicaragua ha subido 6.31%, según el experto, tomando datos de facturación y registros del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).

El más reciente aumento de precio en la tarifa de energía eléctrica es de 1.4% y se comenzó a aplicar desde el 1 de junio, aunque fue anunciado este martes por el Gobierno, en La Gaceta Diario Oficial.

“Este incremento de enero a junio ha afectado a todos los sectores por igual: industrial, comercio, residencial (con o sin subsidio), entre otros”, indicó el especialista.

Según Sotelo, un usuario que consume hasta 150 kilovatios/hora al mes, el cual goza de subsidio, pagará C$535 mensuales a partir de junio, C$8 más con respecto a lo que pagó en mayo pasado, y C$31 más, con respecto a enero.

Según el Instituto Nicaragüense de Energía, en Nicaragua existen de 866,831 clientes que gozan de subsidio de energía eléctrica por consumir menos de 150 kilovatios/hora al mes.

Sin embargo, el aumento es más significativo para los nicaragüenses que no gozan de subsidio, cuando consumen más de 150 kilovatios/hora al mes.

En otra vivienda, que consume 500 kilovatios/hora mensualmente, en enero pagaba aproximadamente C$3,710, pero en junio su factura le saldrá de C$3,943, al aplicarse el nuevo incremento. Es decir, que la tarifa de ese cliente ha tenido un aumento de más de C$200.

Afectación en el comercio

El experto en temas energéticos aseguró que el aumento en la energía es igual en todos los sectores; por ejemplo, un pequeño establecimiento comercial del país que consume 1,000 kilovatios/hora al mes en enero pagaba C$8,185, este mes pagará alrededor de C$8,700; es decir, C$515 más.

Otro establecimiento comercial, mediano, que en enero pasado canceló C$24,555, tendrá que pagar en junio C$26,104.

Sotelo opinó que el incremento del precio de la energía a los sectores económicos y productivos también se traslada a los consumidores.

“Si un comercio, por ejemplo, paga más en su factura energética lo que hace es trasladar esos incrementos al consumidor final. La energía eléctrica está directamente relacionada con todas las actividades económicas”, explicó.

Sin fundamentos

Sotelo aseveró que el Gobierno no dio mayores explicaciones sobre ese incremento de 1.4% a partir de junio.

“En la resolución ellos escribieron que analizaron los precios de la energía, pero no dan mayores explicaciones. No es una justificación con fundamentación. No dicen si están comprando más caro o más barato, y deberían de informar qué es exactamente lo que está sucediendo, por qué están aplicando este incremento”, dijo el especialista.