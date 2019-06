Deuda externa de Nicaragua alcanza US$6,011 millones a mayo

La deuda externa, privada más pública, de Nicaragua totalizó US$6,011 millones al 31 de mayo de 2019, lo que representó un incremento de US$61.4 en comparación con el saldo acumulado a diciembre de 2018 cuando fue de US$ 5,949.6 millones, informó el Banco Central de Nicaragua (BCN).

Del total de desembolso de dólares US$10.8 millones corresponden a un corto plazo, US$ 6,000.2 millones fueron de mediano y largo plazo.

El informe publicado este jueves por el BCN agrega que la deuda pública representó una disminución de US$6.7 millones con respecto al saldo registrado en el mes de abril (US$6,017.7 millones).

El mayor saldo acumulado de la deuda corresponde al Gobierno Central (US$ 4,241.9 millones).

Los Acreedores

Del saldo total de la deuda externa pública, US$ 4,195.8 millones corresponden a un saldo con acreedores multilaterales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (US$ 1,032.9 millones); el Banco Interamericano de Desarrollo (US$2,042.4 millones); y el Banco Mundial (US$641.9 millones), que se ubican entre los principales organismos de mayor monto.

El total de deuda externa pública con acreedores multilaterales hubo una disminución de US$55.1 millones con respecto al mes de diciembre, señala el informe.

El saldo de deuda pública externa también recae sobre un monto acumulado de US$1,769.1 adquiridos con organismos bilaterales como el Club de Paris (US$ 192.4 millones), otros de Centroamérica (US$ 1,002.9 millones), de Latinoamérica (US$ 52.6 millones), entre otros.

Un total de US$17.5 millones provino de la banca comercial y US$35.2 millones de otros proveedores, destaca el informe.

A partir del año 2016, la deuda externa pública superó el monto de los US$5,000 millones.