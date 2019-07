Nicaragua gasta menos en importación de combustible

Según datos de importación de petróleo y sus derivados, publicados por el Banco Central de Nicaragua (BCN), el gasto por la compra de gasolina súper en el exterior registró una caída interanual de 52.4% en abril de 2019, en comparación al mismo mes del año pasado.

Nicaragua invirtió en abril de este año US$10.2 millones en la importación de gasolina súper, y en el mismo mes del 2018 el valor de las importaciones de ese producto sumaron US$21.5 millones.

El valor de las importaciones de la gasolina regular en el cuarto mes del año registró una disminución de 11.3% y el del diésel de 25.1%.

Entre enero y abril de este año, el valor de las importaciones de gasolina súper cayó 31.7%, pasando de US$58.7 millones a US$40.1 millones con relación al mismo período de 2018.

Asimismo, las importaciones de gasolina regular sufrieron una disminución de 33.3% en esos cuatro meses; y las de diésel, de 18.6%.

Faltan datos

Patricia Rodríguez, experta en el tema de energía, comentó que aunque las estadísticas del BCN reflejan una clara disminución de las importaciones de combustibles, no se pueden conocer las causas de ese descenso mientras el Gobierno oculte las cifras de consumo de combustibles y los volúmenes de producción en la refinería.

Explicó que la caída de las importaciones de esos combustibles se podría deber a una disminución en el consumo, porque “en medio de la crisis económica, la población sigue buscando la manera de gastar menos, y una de las formas de hacerlo es restringir aquellos gastos que no son de primera necesidad”.

“En el caso del transporte, la gente decide utilizar otros medios. Por ejemplo, en entrevistas muchas personas han manifestado que han optado por no utilizar mucho su vehículo, aunque en este país no tenemos un buen servicio de transporte, pero no tenemos otra opción”, dijo.

Factura petrolera

El Banco Central revela en el informe de comercio exterior de enero a abril de este año que la factura petrolera, que incluye el costo de importación de petróleo crudo y combustibles, tuvo una reducción de 9.4% con relación al mismo período de 2018.

Añadió que la disminución en la factura petrolera del país se debe a una rebaja en los precios de referencia, durante ese período, sin embargo, tampoco brindó detalles sobre los volúmenes importados de los combustibles.

“En el caso del petróleo crudo, se observó una disminución de 5.9 por ciento, en los precios contratados a abril, y en el caso de los combustibles, la baja de los precios fue de 9 por ciento”, indica el BCN.

Según la institución, entre enero y abril de este año se importaron 1.5 millones de barriles de petróleo crudo, un volumen inferior en 3.8% al registrado en igual período de 2018, y los volúmenes de combustibles se incrementaron en 2.2% (70,100 barriles más de lo ingresado en el mismo período de 2018).

El BCN tampoco especificó en su informe los volúmenes importados de cada producto.

Búnker

En abril pasado, Nicaragua invirtió alrededor de US$40 millones en la importación de búnker, un combustible que se utiliza principalmente para la generación de energía eléctrica, y que antes se producía en Nicaragua.

Según Patricia Rodríguez, ese monto representa la importación de unos 467,356 barriles, lo cual compensa la disminución en la compra.

A finales de mayo, la Asamblea Nacional reformó la Ley de Suministro de Hidrocarburos, con el propósito autorizar a los generadores de energía eléctrica la importación de búnker, porque la empresa que lo producía en el país lo dejó de hacer.