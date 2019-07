Nicaragua sin dato de inversiones

Todavía se desconocen los datos oficiales sobre la inversión extranjera directa (IED) en Nicaragua de este año, mientras Costa Rica, El Salvador, República Dominicana y Panamá captaron US$3,013 millones en el primer trimestre de 2019, según el Consejo Monetario Centroamericano (CMC).

Guatemala y Honduras, igual que Nicaragua, solo tienen datos de inversión hasta el cuarto trimestre de 2018. La nación hondureña tuvo el año pasado un crecimiento de la IED de 3.4%, Guatemala un decrecimiento de casi 12% y Nicaragua la caída más drástica con menos 53.5%.

El presidente de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (AmCham), Mario Arana, descartó que la IED esté en cero completamente este año en Nicaragua, aunque lamentó que no aún no se haya informado de su estado actual.

Dijo que Nicaragua aún recibe inversión extranjera en algunos sectores, como energía, telecomunicaciones y minería, pero el resto de los sectores, en los que había IED antes de la crisis, están estancados.

El CMC informó que la suma de la IED de Costa Rica, El Salvador, Panamá y República Dominicana, registró un crecimiento interanual de casi 11% en los primeros 3 meses del año.

Sin embargo, a nivel individual cada país tuvo un comportamiento mixto. Costa Rica recibió US$92 millones más, lo cual representa un incremento de 31.5%; El Salvador disminuyó en US$224 millones sus flujos de IED (-55.8%); República Dominicana y Panamá registraron aumentos de US$177 millones (28.2%) y US$253 millones (18.1%), respectivamente.

Sin inversión

Aunque el Gobierno nicaragüense no ha brindado ningún informe sobre la inversión extranjera directa de este año, hay otros informes que pueden dar una idea de lo que está pasando. Arana señaló que hay una contracción de 40% en las importaciones de bienes de capital, y según el informe del Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE), de febrero último, la construcción tuvo una contracción de 18%.

Afirmó que “al caer la inversión extranjera directa se está afectando la productividad del país y las oportunidades de empleos a futuro”.

“Obviamente, en el presente también, pero lo más dramático es lo que se está perdiendo para el futuro. Nicaragua tiene un déficit muy sustancial en el nivel óptimo de inversión por habitante. El nivel per cápita del acervo de capital que tenemos en Nicaragua anda por US$4,000, pero deberíamos estar en US$7,000. Es decir, si multiplicamos la brecha de US$3,000 por 6 millones de habitantes, quiere decir que necesitamos US$18,000 millones. Eso es lo que le falta a Nicaragua de inversión, para tener un acervo de capital, para verdaderamente mantener un ritmo vigoroso de crecimiento económico sostenido en el tiempo y optimizado”, explicó Arana.

El economista aseveró que Nicaragua estaba recibiendo aproximadamente US$800 millones en inversión extranjera directa anualmente, una cantidad importante, pero largo de ese acervo que se necesita en el país.

Pierde oportunidad

Arana, quien fue presidente del Banco Central, explicó que debido a la guerra comercial entre China y EE. UU., “muchos inversionistas están pensando en migrar a países como los nuestros, pero el país que lo está aprovechando es República Dominicana, fundamentalmente, y otros países centroamericanos, pero menos Nicaragua”.

Agregó que, en el contexto de esa guerra comercial, uno de los sectores que podría estar aprovechando la oportunidad es el textil y de confección. Pero, “está perdiendo la oportunidad de ganar inversiones y generar empleos”, enfatizó.

Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias, dijo que “mientras no resolvamos el tema de la crisis sociopolítica no va a seguir viniendo ninguna inversión, eso tiene que quedar bastante claro y no nos vamos a cansar de seguir hablando de este tema”.