“En una crisis se bajan los impuestos”

Para reactivar la economía de Nicaragua, el Gobierno debería bajar los impuestos, afirma la presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios, Carmen Hilleprandt Labro.

¿QUÉ PASARÍA SI SE AUMENTA EN NICARAGUA EL IMPUESTO DE VALOR AGREGADO?

No está confirmado y esperamos que no se tome esa decisión, porque el IVA ya en Nicaragua y Honduras es el más alto de la región. Hay otros países que tienen un 7% y 13%. Cuando se aprobó la reforma tributaria se vio un decrecimiento y una recesión, ya que hay aumento de impuestos a distintos sectores y hubo un anticipo del IR. Cuando hay situación de crisis lo que se hace es estimular la economía y para estimularla esto (elevar impuestos) sería completamente contraproducente, afecta a todos pero en especial a los más pobres, porque es un impuesto indirecto que es para todos en general. Lo que pasa es que el consumo se restringe y después la producción igual, nosotros no tenemos el conocimiento de que esto se vaya a aprobar y, más bien, si tuvieran el pensamiento pues esperamos que las autoridades gubernamentales tomen conciencia de que ya el impacto de la reforma fiscal ha sido bastante pesado.

¿QUÉ ESPERAN DE PARTE DE LAS AUTORIDADES?

Más bien esperaríamos que se reviertan algunos de los temas que fueron aprobados, muchas de las empresas que tenemos aquí en la Cámara de Comercio se han visto fuertemente impactadas a nivel de flujos de caja, porque tampoco los bancos están dando financiamiento y cuando dan, pues lo hacen, a como se dice, de manera segmentada. El impacto ha sido fuertísimo para nuestro sector.

¿CUÁLES SON LOS SECTORES MÁS AFECTADOS DENTRO DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS?

El sector turismo, la construcción y el sector comercio. Nosotros tenemos en la cámara aproximadamente mil socios y de los mil, se ve que los pequeños están afectados porque no hay un flujo bancario, hay que preguntarse qué pasa si tu línea de crédito que antes tenías te la cortan o limitan; vos tenés que empezar a jugar con el pago de tus proveedores. Nosotros tuvimos en la cámara, recientemente, un foro con un especialista tributario para dar nuestros comentarios a la reforma fiscal, ya que en general lo primordial son los dos temas, es decir el anticipo del IR del 1% al 2%, o del 1% al 3%, porque le quita flujo a las empresas; y también lo del IVA, porque si antes lo pagabas los 15 (de cada mes) ahora lo pagás los 5 (de cada mes); entonces tenés 10 días de que no has vendido y ya tenés que estar pagando. Todo esto te restringe, el incremento de impuesto no es positivo para el cliente, ni para el detallista, ni para la empresa privada, ni para el mismo Gobierno, porque al final no es sostenible en el tiempo. Se han eliminado exoneraciones y esto te incrementa el contrabando, porque cuando vos tenés que trasladar los costos de los impositivos, se los trasladás al consumidor, entonces obviamente el producto se encarece, lo que trae de manera paralela el contrabando donde no se paga impuesto, que no cumple con todas las medidas fiscales, entonces a la larga o mediano plazo eso al final también va a tener un costo para el recaudo.

¿PORQUE NICARAGUA TIENE EL MAYOR ÍNDICE DE IMPUESTOS A NIVEL DE LA REGIÓN?

Para las empresas es un 20% de los gastos, eso te vuelve poco competitivo. ¿Por qué es el más caro? Recordemos que nuestra economía es bien pequeña, nuestro PIB es el más pequeño de toda la región y cada día va bajando, si antes estábamos en 11 mil millones de dólares, en otros países como Guatemala son casi 80 mil millones de dólares, entonces si aquí no generamos más empleo, si no generamos más riquezas y mayores exportaciones e inversiones, no podrá ser mejor. Es más alto porque siempre queremos afectar a las mismas empresas que estamos pagando, las empresas que están pagando, las más grandes, nuestra economía no está como en otros países de Europa, donde vos tenés una clase media muy alta o empresas pyme fortalecidas, aquí es donde menos bancos hay, aquí es donde menos bancarización existe, aquí solo el 15% de las personas están bancarizadas.

¿QUÉ SE GANA CON LA PROMOCIÓN DE LA BANCARIZACIÓN?

Cuando vos promovés la bancarización, quiere decir que estás en actividad comercial, que hay un sistema bancario amplio. Me parece que ahorita en que estamos en esta coyuntura, vale la pena pensar que hay que fortalecer las pymes, por ejemplo, nosotros que tenemos bastantes y que ahorita se ha desarrollado el emprendedurismo, hay que buscar cómo hacerlas sostenibles para que cuando pase algo tengan una base amplia fortalecida y los impuestos no solamente dependan de las grandes empresas. Por eso se ve el menoscabo en las recaudaciones y siempre se quiere aumentar el recaudo en las mismas (empresas) y esto ya va a colapsar, porque las mismas están llegando a tope.

¿CÓMO FORTALECER A LAS PYMES EN MEDIO DE UN DECAIMIENTO DE LA ECONOMÍA?

Siento que es un reto y eso aquí, como cámara, tenemos un programa con la Unión Europea y con la Cámara de Colombia, estamos fortaleciendo a empresas pequeñas que ya están creadas y les estamos dando capacitaciones para que puedan exportar, si no venden acá localmente, tal vez puedan exportar a Costa Rica, a México. Se debe pensar un poco (fuera) de lo tradicional, fortalecernos localmente y ver cómo podemos hacer ferias a nivel de la región para fortalecer a estas pymes y que tengan otros proyectos fuera del mercado nicaragüense, igual son exportaciones que te traen divisas al país.

¿EL COMERCIO EN NICARAGUA AÚN TIENE CAPACITAD DE SOPORTAR LA CRISIS ACTUAL?

De poder aguantar hasta cuándo, no sé. Aquí lo que tiene que pasar para que nosotros podamos salir y que se destrabe y que pueda haber inversión, y que podamos seguir teniendo préstamos, primero tiene que haber un acuerdo político. Lo que pasa es que estamos en medio de toda la coyuntura nacional que es sabida por todos, nosotros mientras no tengamos un acuerdo político estamos paliando la situación, el Gobierno lo que puede hacer es buscar cómo reactivar la economía, y ¿cómo se reactiva la economía?, está escrito en los libros cuando ha habido las mayores crisis lo que se hace es promover la baja de impuestos para que el sector empresarial se reactive y con eso reducís el gasto público. Ha pasado en las economías a nivel mundial, en Alemania, en los mismos Estados Unidos, lo que se necesita es reactivar la economía y al final el sector empresarial es el que lleva la batuta en ese sentido, pero necesitamos el facilitador, que es el Gobierno, para que realmente vuelva a fluir esa parte económica.

¿QUÉ VA A PASAR EN NICARAGUA SI NO SE DETIENE EL DECAIMIENTO ECONÓMICO?

Las empresas van a empezar a reducirse, se aumenta el contrabando y el sector formal se empezará a reducir y lo que habrá es un incremento de la informalidad que al final la informalidad no paga impuestos, porque la gente busca cómo subsistir. Al final es algo que no es sostenible en el tiempo y perjudica a la economía. Se sabe que ha habido fuga de talentos y la verdad es que si el profesional ya no tiene oportunidades, pues tiene que buscar horizontes, porque debe mantener a su familia y eso es lo triste. Vemos que a nivel internacional muchos nicas están liderando empresas multinacionales y los comentarios del talento nicaragüense son muy positivos, tenemos que buscar cómo ordenarnos nuevamente, aunque hay cosas que no están en las manos de la empresa privada, hay cosas que están solo en manos de un acuerdo político donde no estamos nosotros directamente vinculados, pero sí promovemos que tiene que darse para reactivarnos, eso solo será por una voluntad política para que Nicaragua vuelva a seguir creciendo.

¿QUÉ TIPO DE PROYECTOS SE HAN DETENIDO A CAUSA DE LA CRISIS INICIADA EN ABRIL DE 2018?

Principalmente los proyectos turísticos, nosotros tenemos relación con todas las cámaras, muchos proyectos de construcción han quedado pendientes, solo esperando a ver qué pasa. Aquí necesitamos más educación también, porque todo eso te trae más desarrollo cuando tenés profesionales, técnicos; eso mejora el nivel económico de la familia, te genera mayor consumo y eso te genera mayores servicios, todo es una cadena de valor. Nosotros nos volvemos a encarrilar, si vienen más préstamos y mayor desarrollo.