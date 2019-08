El presidente de la Asociación Nicaragüense de Exportadores de Café de Nicaragua (Excan), José Ángel Buitrago, considera que los productores carecen de capacidad para seguir aportando un dólar por quintal al Fondo para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura (FTDC).

La reforma que pretende hacer el Ejecutivo a la ley del FTDC profundizaría más los problemas de los productores de café, advierte Buitrago, quien fue miembro de la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura (Conatradec).

¿Qué implicaciones tiene la reforma a la ley de caficultura?

Es una reforma contraproducente e ilógica. Contraproducente, porque el sector cafetalero está atravesando uno de los momentos más difíciles en la historia del café; hay una amenaza del cambio climático que está haciendo esto más difícil, hay que invertir más para que no se pierda por plagas y enfermedades, por sequía o por inundación. Debido a la situación sociopolítica que estamos viviendo, los bancos restringieron el financiamiento a todos los sectores productivos; eso quiere decir que no hay financiamiento para los productores. El otro es la reforma tributaria que vino a encarecer los agroquímicos al punto que antes de la reforma, el costo de producir un quintal de café era US$130, hoy anda entre US$140 y US$145 por el incremento de los agroquímicos que se usan en el sector cafetalero. Tenemos el precio internacional en US$94.80, es decir, por donde uno lo ve, la situación es caótica, dramática; algunos productores están pensando ya dejar de producir porque nadie invierte para ir a perder. Si uno tuviera un poquito de lógica podría entender que no es el momento oportuno para gravar con más impuestos a esta gente; no se ha hecho absolutamente nada con esos recursos (del Fondo).

¿Cómo se usaron los fondos?

Nunca se usaron. Se dieron seis créditos a seis cooperativas, ¿y qué fue lo que pasó? Hasta ahí no más llegó todo. Yo digo que mejor busquemos una forma de utilizar esos recursos en beneficio de los productores y que de esos recursos, que son ellos los que los pusieron, que se beneficien ellos, que siga siendo como un fondo de garantía, que les sirva a los bancos para darle financiamiento a la gente y no quitarles. Son US$25 millones, con los que no se han hecho absolutamente nada. En vez de estarle quitando más, deberían de buscar cómo esos fondos podrían servir para paliar un poco las necesidades que tienen.

¿Existe riesgo de que los productores pierdan ese dinero?

Yo lo que diría es que enseñen que ahí está (el dinero), porque muchos productores me han dicho a mí que ellos tienen miedo que esos recursos, según me dijo alguien, fueran invertidos en bonos del Ministerio de Finanzas. No me consta.

¿Pudieron haberse utilizado en capacitaciones, por ejemplo?

Fui miembro de la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura(Conatradec) y los proyectos que nosotros teníamos nunca se lograron ejecutar, precisamente por la inoperancia del Gobierno; y siguen montando (en la reforma de ley) al Gobierno para que coordine, aunque el Gobierno no puede coordinar eso, no tiene capacidad. Los fondos se iban a invertir en construir un complejo de laboratorio de café en Sébaco, laboratorio de suelo, laboratorios foliar, de aguas residuales, de calidad, de nematodos, de un montón de cosas que son útiles para la producción y que los productores se benefician de eso. Íbamos a comprar un terreno y se iban a hacer las instalaciones que ya deberían estar funcionando; se aprobó, pero nunca el Gobierno tuvo la capacidad de decir aquí están los reales y nunca salieron del banco. ¿Adónde vamos a llegar con esto si seguís quitándole dinero a la gente? ¿Para qué? Me entra la duda a mí. ¿Para que los inviertan otra vez en bonos? Estamos tratando de ayudar a los cafe

taleros, no al Gobierno. Es una tremenda locura.

El gobierno pretende quitar al sector privado el derecho de proponer a sus representantes en la conatradec. ¿Qué opina?

La verdad es que cada gremio debería decir: aquí está mi terna y que el presidente escoja de una terna, como estaba contemplado en la ley anterior, pero no poner a un montón de gente. ¿Qué van a aportar? La función de un gobierno es ser facilitador, en el sentido que tiene a los ministerios que construyen carreteras, educación, salud. Cuántas veces pedimos desembolsos. Se iban a comprar tres vehículos para que los muchachos fueran a las zonas regionales, a ver cómo estaban los productores. Es la fecha y no han comprado los vehículos. ¿Qué costaba? Ninguno de los que están ahí tenía capacidad de decisión.

¿Desde cuándo existe esa inconformidad entre los productores?

Siempre, porque la ley fue impuesta. Fue consultada con unos cuantos, a mí me llamaron cuando ya la tenían cocinada. Inclusive, por iniciativa nuestra, del sector privado, se propuso una reforma porque habían creado una ley que era inoperante, no tenía una instancia ejecutiva. Me acuerdo que pasamos dos años tomando decisiones y se recogían en actas hasta que un día se me ocurrió revisar cuántas decisiones se han tomado y cuántas se habían ejecutado. Ninguna.

El año pasado renunciaron a la CONATRADEC los representantes del sector privado. ¿No fue algo apresurado?

Yo renuncié en abril. Teníamos 3 o 4 años de estar trabajando ahí y no mirábamos que avanzábamos nada. ¿Qué íbamos a seguir haciendo ahí? Ser utilizados. Dijimos que estábamos de balde, yo dije que no quería ser responsable de que esos reales que están de fondo ahí desaparezcan y salga involucrado. Siguen recaudando y recaudando y no devuelven ningún centavo al productor. Me parece que en esa reforma a la ley, primero, no debería haber tanta gente del Gobierno. Uno nada más, y el resto que sean productores.

¿Estaría de acuerdo con que desaparezca la CONATRADEC?

Deberían de quitarla y el dinero dárselo a los productores, o que la dejen ahí, pero esos reales deberían de devolvérselos a los productores a través de financiamiento con la banca. Lo que deben hacer es crear un laboratorio que pueda servir, traer asistencia técnica, buscar cómo comercializar mejor los productos, hacer innovaciones, conseguir material genético que sea bueno y pueda ser utilizado, pero en esa línea no se hace absolutamente nada. Ha sido inservible. ¿Para qué ha servido? Para quitar la contribución a los productores, es lo único que han hecho.