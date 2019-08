Precio del café cae a niveles del 2006

El valor del café en el mercado internacional cerró este martes en US$97.05 el quintal. El precio de apertura en la Bolsa de Nueva York fue de US$95.75, aunque tuvo un máximo de US$97.75, no logró ganar más en su valor, según datos del portal financiero Investing.com.

Hubo una variación positiva de 1.46% respecto al precio del café alcanzado el lunes (US$95.65 por quintal), pero este grano no logra ganar el precio adecuado para beneficiar a los productores nicaragüenses.

Ese comportamiento del mercado internacional deja al café por debajo de un dólar por cada libra, algo que causa alarma entre los caficultores del país.

Según los registros históricos, el precio promedio mensual más bajo cotizado en el año 2006 fue en julio, cuando el grano se situó en US$99.35 por quintal.

A partir de septiembre de 2006, el café se mantuvo arriba de los US$100 por quintal, y en octubre de 2010 entró en una etapa de bonanza en la que el precio se situó por encima de los US$200, manteniéndose en ese nivel hasta inicios de 2012, según datos de Investing.com.

En el 2012, el café entró en otra etapa en la que los precios comenzaron nuevamente a descender paulatinamente. Ya para el 2018, el precio tocó nuevamente los US$100 y desde entonces comenzó a descender a los niveles actuales.

José Ángel Buitrago, presidente de la Asociación Nicaragüense de Exportadores de Café de Nicaragua (Excan), recordó que el café históricamente ha sido un producto que genera divisas “bien limpias” al país.

“El que está produciendo invierte, pero nadie invierte para perder, aunque sea un peso (córdoba), pero me lo gano, pero si no gano nada, mejor cierro y me dedico a hacer otra cosa, esa es la alternativa que le está quedando al sector cafetalero (…), la caficultura la estamos arrinconando”, recordó Buitrago.

El café es un rubro de gran importancia para el país. Según el comportamiento de lo exportado en el año cafetero 2018–2019, que equivale al período octubre de 2018 a julio de 2019, ya se superó en cuanto a volumen lo exportado en esos mismos meses del ciclo 2017–2018.

La cifra actual alcanzó los 140.23 millones de kilogramos que es equivalente a unos 3.09 millones de quintales, es decir, unos 240,000 quintales más que el año anterior.

No obstante, en términos de valor se han dejado de captar US$12.06 millones, debido a la caída del precio.

Proyecciones

En el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2019 presentado recientemente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), los precios de los productos agropecuarios registrarían una caída del 3%, en promedio, con respecto al 2018 al finalizar este año, de acuerdo a proyecciones.

“Cuando vos dependés de materias primas para exportar dependés de los mercados internacionales, no estás en control, quien controla el precio es el que te compra y vos estás totalmente abierto a vender a como sea para no perder y entonces eso causa que haya un problema en las exportaciones”, afirmó Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores (APEN).

En julio de 2019, las exportaciones de Nicaragua tuvieron una caída de 1.2% en términos de valor al generar US$1,660.6 millones por las ventas al exterior de mercancías nicaragüenses, menor a los US$1,680.85 millones que se habían percibido en el mismo período de 2018.

Para Jacoby, el precio de las materias primas ha tenido una tendencia hacia la baja y podrían mantener ese ritmo.

“Estamos hablando de que puede haber una tendencia hacia la baja o de manutención de la baja actual hasta un par de años, el café está crisis a nivel mundial, pero también tenés productos exportables que son muy fuertes, como el azúcar que han tenido una afectación fuertísima”, dijo Jacoby.

Según la Cepal, hasta el 2018 el 13% de la estructura exportadora de los países centroamericanos estaba concentrada en bienes primarios, el 27% en manufacturas basadas en recursos naturales, el 18% en manufactura de baja tecnología y apenas un 10% en manufactura de alta tecnología.