Desconfianza merma posibilidad de colocar bonos del MHCP

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) solo pudo colocar US$1.1 millones en concepto de bonos de deuda durante el primer trimestre de 2019, según el Informe de la Deuda Pública del Banco Central de Nicaragua.

El economista y exdirector de la Dirección General de Ingresos, Róger Arteaga, dijo que esa cifra de colocación de bonos está al alcance de una pequeña empresa, aduciendo que es muy pequeña para un gobierno que tiene como meta la colocación de US$100 millones para el 2019, para cumplir entre otras cosas con el financiamiento de la brecha presupuestaria del país.

“Eso pareciera que lo hizo una pequeña empresa, pero no un gobierno. Eso lo hace bien una microfinanciera, una empresa de factoraje, por ejemplo. Pero para un gobierno, que hace una emisión y coloca un millón, lo que indica es que en el mercado no hay confianza para adquirir esos bonos”, afirmó Arteaga.

De esos US$1.1 millones, US$0.9 millones fueron emisiones de Bonos de la República de Nicaragua (BRN) con una tasa de rendimiento promedio de 9.057% y tramos de vencimiento entre 776 y 783 días, indicó el BCN.

Para el economista Mario Arana, expresidente del Banco Central y actual presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), la colocación de esos bonos es casi nula y se debe a “los elementos de incertidumbre y falta de confianza para invertir en instrumentos del Gobierno”.

De acuerdo con la entidad monetaria, “el MHCP estableció para el año 2019 una meta de colocación de 100 millones de dólares con el objetivo de cumplir con el financiamiento de la brecha presupuestaria, el refinanciamiento parcial o total de los vencimientos del año y la creación de una curva de rendimiento para los Valores Gubernamentales”.

Arteaga considera que el Gobierno no va a lograr esa meta, por el nivel de desconfianza que existe en el país por parte de los inversionistas. “Si en los primeros tres meses consiguieron eso, en los siguientes dos o tres trimestres no van a hacer mucho más”, aseveró el economista y exdirector de Ingresos del país.

El economista y docente universitario Luis Murillo también coincidió con Arteaga y Arana en que un mercado de títulos, en este caso de bonos, se basa en la confianza: “Si no hay confianza en el deudor, que en este caso es el Estado, los inversionistas no los compran”, refirió.

Arana dijo que nadie va a invertir en un Estado que tiene “obvias dificultades para financiarse por las razones derivadas de la crisis política”.

Afirmó que “aún con las reformas tributarias que impulsó el Gobierno no logrará cerrar el déficit grande del Estado y no tiene cómo financiarlo, porque no encuentra los inversionistas dispuestos a financiarlos con recursos internos”. Aseveró que tampoco está fluyendo el financiamiento externo ni las donaciones, como se supuso en el Presupuesto General del país para este año.

Por otro lado, el presidente de AmCham, señaló que “no se percibe que la crisis política se esté solucionando, lo que se convierte en un círculo vicioso”.

Deuda asciende a US$6,872.2 millones

De acuerdo con el Banco Central, en el primer trimestre de 2019 la deuda interna pública llegó a US$884.6 millones, representando el 12.9% de la deuda pública total.

El documento oficial señala que se emitieron instrumentos de deuda interna por un monto de US$10,043.2 millones, pero principalmente por el Banco Central, como parte de la política monetaria de absorción e inyección de liquidez al sistema financiero nacional.

Según el informe, la deuda pública, tanto externa, como interna, ascendió a US$6,872.2 millones, al finalizar los primeros tres meses del año, de los cuales US$5,987.6 millones correspondieron a deuda externa.

“En el trimestre, el sector público recibió recursos externos por 75.4 millones de dólares, de los cuales 85.6% o (US$64.5 millones) provino de fuentes multilaterales”, como el BCIE, BID y Banco Mundial.

Esos desembolsos fueron mayores a los del mismo período de 2018, ya que en el primer trimestre 2018 fueron desembolsados US$52.7 millones.

Sin embargo, durante el primer trimestre de este año, el Gobierno de Nicaragua solo contrató un préstamo con el Expor-Import Bank (Eximbank) de China por US$100 millones, “con el objetivo de financiar el plan de inversión pública (apoyo presupuestario)”, indicó el informe del BCN.

Mientras tanto, el año pasado, en el mismo período, el Gobierno contrató dos préstamos provenientes de fuentes multilaterales por la suma de 254.3 millones de dólares, de los cuales US$238 millones eran del BCIE.