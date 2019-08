Cafetaleros esperan que diputados les oigan antes de aprobar reforma

La Alianza Nacional de Cafetaleros de Nicaragua (ANCN), que representa a más de 3,000 pequeños, medianos y grandes productores de café del país, informó que sigue esperando la invitación para participar en las consultas de la reforma de la Ley 853 (Transformación y Desarrollo de la Caficultura) que hace la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional.

La presidenta de la ANCN, Aura Lila Sevilla, dijo este viernes a El Nuevo Diario que ninguna de las organizaciones cafetaleras de Matagalpa, Jinotega y Nueva Segovia ha sido convocada para esas consultas.

Los dirigentes del sector cafetalero planean reunirse la próxima semana para evaluar el alcance de la reforma de esa ley, con el fin de tener una misma posición en caso de ser convocados a la consulta legislativa.

La ANCN la conforman 11 organizaciones de cafetaleros de Matagalpa, Jinotega y Nueva Segovia y todas participarán en esas reuniones, anunció Sevilla.

“Ahorita estamos reuniéndonos a nivel individual cada una de las organizaciones para recoger insumos, para la reunión de la próxima semana y definir una postura (…) consideramos que no es correcto discutir una estructura de pago de impuestos cuando estamos incurriendo en pérdidas”, manifestó Sevilla.

La reunión la realizarán el próximo martes en Matagalpa, confirmó.

El gobierno envió a la Asamblea Nacional, la semana pasada, la iniciativa de reforma de la Ley de Transformación y Desarrollo de la Caficultura, en la cual manda a cambiar los rangos del precio promedio de referencia internacional para el aporte que los cafetaleros pagan por cada quintal de café exportado desde el 2014.

Víctor Castillo, presidente de la Asociación de Cafetaleros de Matagalpa, explicó que hay ciertos aspectos de la ley que no están acorde con la realidad del país y por lo tanto deben ser discutidos con el gremio de caficultores.

“Nos plantean una tabla para pagar un dólar (por quintal exportado) de 100 a 140 dólares, cuando en realidad no deberían de quitarnos nada porque nuestros costos andan de US$140 para arriba. Estamos perdiendo y todavía nos están quitando plata. Es inconcebible que esto esté sucediendo”, dijo Castillo.

El precio del café en el mercado internacional cerró este viernes en US$97.30 y lleva varios días por debajo de los US$100 por quintal, y meses sin acercarse a los US$120.

“La caficultura está en una crisis y los costos se nos han elevado por los insumos agrícolas; yo diría que esto es como una multa más a la caficultura, entonces vamos a tratar eso la próxima semana y vamos a ver de qué manera nos podemos reunir y llevarlo al pleno de la asamblea para poder tocar el tema”, declaró Castillo.

La iniciativa de la reforma a la ley 853 estipula que los productores de café arábica ahora aportarán al fondo US$1.00 por quintal exportado, solo cuando el precio internacional por quintal oscile entre los US$100 y los US$140.

Cuando el precio esté por debajo de US$100 por quintal no brindarán ni un centavo de dólar para ese aporte, que sería usado para el Plan de Transformación y Desarrollo de la Caficultura.

Tomando en cuenta el contexto de la caficultura, Castillo considera que en este momento ningún actor de la cadena debería estar obligado a hacer el aporte a la Conatradec.

“Pienso que nadie debería de aportar nada hasta el momento mientras no veamos la plata que se ha dado desde el 2013 (…) No han hecho absolutamente nada. Se supone que es un fondo para la transformación de la caficultura, pero hasta el momento no se ha visto que hayan usado esa plata en realidad para transformar la caficultura de Nicaragua”, agregó el representante gremial.

El presidente de la Unión de Productores Agropecuarios (Upanic) y exmiembro de esa comisión, Michael Healy, afirmó el pasado domingo que el fondo asciende a más de US$25 millones, pero ese recurso nunca llegó a los productores.

Invitados

La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional empezó el jueves el proceso de consultas, siendo los primeros invitados funcionarios de Gobierno que forman parte de Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura (Conatradec).

Entre los invitados estaban funcionarios del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa, y Asociativa (Mefca), del Instituto de Desarrollo Tecnológico (INTA), del Banco Centra de Nicaragua (BCN), del Ministerio Agropecuario (MAG) y del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA).

Se espera que el proceso de consulta continúe el próximo martes, reunión a la que posiblemente asistan productores vinculados a la producción cafetalera del país.